Virksomhedspagten virker: It-verdenen tiltrækker nye specialister

Inden for et år var det planen, at virksomhederne skulle oprette 25 procent flere praktikpladser, studiejobs, projektsamarbejder, have 10 procent flere internationale medarbejdere og studerende i virksomhederne samt bruge 15 timer per virksomhed til undervisningssamarbejde som for eksempel gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

Flere studerende i virksomhederne

Indtil videre er det lykkedes de 30 virksomheder at ansætte 97 studerende, hvilket betyder, at virksomhederne mangler at ansætte 45 flere studerende, inden for det næste halve år for at nå den målsætning, der blev sat. Og især det glæder administrerende direktør ved Technology Denmark, Mette Beck-Nielsen.

- Generelt er vi rigtig stolte af, hvordan det er gået indtil videre. Det viser, at virksomhederne virkelig har lagt sig i selen for at nå de mål, vi har indgået. I forhold til de studerende er det et vigtigt område at fokusere på, da vi på den her måde sørger for, at de kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet og samtidig forsøger at fastholde dem derude.