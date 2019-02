Virksomhedernes virkelighed skal ind i klasseværelset

For meget teori og for lidt praksis. Unge elever skal mere kunne mærke, hvad det vil sige at være tømrer, maler eller noget helt tredje. Det vil de også gerne selv, og det ville også være godt, hvis lærerne kom mere ud i den rigtige virkelighed uden for klasseværelset, lyder det fra ugens klummeskriver, Annette Vilhelmsen, direktør for uddannelsesinstitutionen Tietgen.

Inden erhvervsskolernes tid var det alene mestrene, der tog sig af de unges uddannelse. Helt tilbage i lavenes historie for 500 år side kunne man ikke afslutte læretiden uden at have aflagt en svendeprøve. Man skulle bevise, at man kunne beherske fagenes discipliner.

Meget er sket og sker heldigvis fortsat. Men i grunden handler det stadig om, hvordan unge får faglighed, faglig stolthed, identitet, indsigt og nærmest kropslig interaktion med deres fag. Det handler ikke kun om at kunne et fag, men nærmest at være sit fag. Når jeg ønsker at være maler, er det mere end at beherske discipliner, som kendes inden for malerfaget, det er at "være" maler.

Den franske eksistentielle fænomenolog (slags filosof, red.) Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) introducerede "den kropslige væren-i-verden" som grundlaget for vores erkendelse af verden. Meget kort fortalt betyder denne tilgang, at vi som mennesker gennem vores kropslige situation allerede har sanset og skabt mening, før en eller anden bevidst refleksion eller tænkning kan ske. Kroppen er i verden, det er gennem kroppen, vi sanser og forstår verden.

Når unge i dag skal vælge uddannelse, muligt fremtidigt arbejdsliv og dermed livslang interageren i samfundet, så skal de ofte vælge uden en kropslig erkendelse af fag, men stort set alene på en intellektuel, abstrakt og teoretisk tilgang til forestillingen om deres egen fremtid.

Grundskolen, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser har alle et fælles overordnet formål, som handler om at forberede ungdommen til et demokratisk funderet arbejdsliv tilsat dannelse og sociale kompetencer.

Denne tilgang er dog ofte løsrevet fra virkelighedens læringsrum, altså tiden hos mester, i virksomheden eller i butikskæden. Vi har i dag et uddannelsessystem, som med få tilpasninger har set mere eller mindre ensartet ud i 30 år. Samfundet og hele verden er i konstant forandring, og der foregår en evig vekselvirkning mellem skolelivet og dem, som skal ansætte de mange unge.

Hvad har vi brug for om to år - hvor mange akademikere skal vi egentlig uddanne? Hvor nyttigt skal det være? Hvad er værdien? Det politiske system, arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutionerne forhandler løbende om, hvordan vi kan trække i de små håndtag, så strømmene ind til de enkelte uddannelser ændres få procent i den ene eller den anden retning.

Vi tager dog ikke rigtigt fat i den egentlige store opgave: Hvordan går vi fra et abstrakt læringsrum - skolen - til den konkrete virksomhed? Hvordan identificerer vi de elementer, viden og fagligheder, som skal være grundlaget for en succesfuld overgang til et arbejdsliv i en konkret virksomhed?

Elever, som jeg taler med, kan ofte sige det ret præcist. De synes, det er o.k. at lære noget om regnskaber, sprog, markedsføring og lignende. Men så oplever de, at det, de faktisk har brug for i virkelighedens verden, er deres evne til at samarbejde, træffe selvstændige beslutninger, mod til at være kritiske og finde nye løsninger, få en arbejdsplads til at hænge sammen og være meningsskabende for eget arbejde og kolleger.

Disse egenskaber er ikke enkle at karaktersætte, men det er helt klart, at eleverne kontinuerligt både i deres uddannelses-, fritids- og arbejdsliv arbejder på at skabe sig en karakter, en identitet.

Vi bør tage et større opgør med den måde, vi organiserer de ældste årgange i grundskolen og vores nuværende ungdomsuddannelser på.

Det skal være et socialt og mentalt dannende forløb at gå i skole, og vi skal reelt have mod til at bygge bro mellem skole og fremtid allerede tidligt i ungdomsuddannelsessystemet.

I mit daglige virke som direktør på Tietgen oplever jeg to ungdomsuddannelser, som begge har et stort fokus mod erhvervslivet. Vi har ligesom andre skoler i landet benyttet os af frasen "tættere på virkeligheden". Alle skal forsøge at oversætte til noget virkeligt og strategisk. For dannelse kan også foregå med et blik på virkeligheden, der venter.

Der er uddannelser, hvor praksisforståelsen er mere naturlig end andre. Det er mere en del af DNA'et på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser - men det bør være en del af alle ungdomsuddannelser samt i grundskolen. For det er allerede her, tankerne om fremtiden formes i det små.

Vi skal invitere det voksne liv og arbejdsmarkedet lidt tættere på de unge. Det skal gøres med sikker hånd, så det ikke opleves som endnu en stressfaktor. Det skal bidrage til at gøre undervisningen mere interessant for eleverne. En interesse, der kan øge motivationen for læring, og på et tidspunkt i forløbet gør de mange indspark fra erhvervslivet forhåbentligt også noget godt for valget af uddannelse, som de unge står over flere gange i deres liv.

Jeg mener, at arbejdspladser, både offentlige og private, skal påtage sig en større rolle i at invitere ungdommen indenfor. Heldigvis ser mange virksomheder i dag et potentiale i, at for eksempel en eux-tømrerklasse besøger en byggeplads, hvor en tømrermester viser rundt og fortæller om de opgaver og problemstillinger, han og de ansatte arbejder med i deres hverdag.

Tietgen har netop overstået den årlige Karrieredag på Odense Rådhus. Her "fagflirter" elever og arbejdsgivere med elevpladser for øje. Vi er glade for den store opbakning, som de mange virksomheder, især i detailbranchen, viser ved at møde op og inspirere vores elever.

Både elever og virksomheder står på tæer, for de skarpeste virksomheder har allerede indset, at man ved systematisk talentpleje kan forme fremtidens dygtige medarbejdere og ledere. Eleverne ved samtidig godt, hvad de vil, og virksomhederne har en meget travl formiddag.

Forstander Bo Ravn fra Tietgen Business benyttede lejligheden fra talerstolen til at anmode virksomhederne om nogle atypiske elevpladser. For ud over elever blev virksomhederne også tilbudt at tage lærerstanden fra Tietgen Business i praktik i et par dage.

For det er ikke kun virksomhederne, der skal åbne dørene og tænke nyt, det skal uddannelsesinstitutionerne også. Undervisning og forløb skal tilpasses, så verden drages ind i klasseværelset, og teori bliver oversætteligt.

Vi skal aldrig afvige fra et faktuelt og teoretisk baseret grundlag. Vi skal blot hjælpe forståelse og indsigt bedre på vej. Ved f.eks. at lade lærere bryde hverdagens rytme og slippe dem fri på en relevant arbejdsplads, klæder vi dem på til at gøre vekselvirkningen mellem teori og praksis nærværende og aktuel.

Virksomheder og uddannelser har så meget at give til hinanden, og resultatet er kun vindere. De unge og unge voksne vinder en unik mulighed for at danne og uddanne sig gennem fag og relationer. De får reelt mulighed for både at lære og være et fag og en identitet.

Som en ung mand fortalte, da jeg spurgte ham om, hvad han drømte om:

- Jo, jeg vil gerne sælge biler, altså ikke bare sælge en bil, men gøre noget sammen med dem, der gerne vil købe en bil, sådan de synes, at det lige præcis var en helt særlig bil de fik.