Virksomheder får hjælp af det offentlige: Millionpulje skal give velfærden et løft

En pulje på 10 millioner kroner er sat til rådighed for virksomheder i Region Syddanmark, der skal være med til at udvikle velfærdsteknologi i samspil med den offentlige sektor.

- Vores social- og sundhedssektor står over for store udfordringer de kommende år, og OPI-puljen er en unik mulighed for at skabe løsninger i samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet. Innovationsvirksomheder kan med disse penge samarbejde med kommuner og regioner, som kan bidrage til at skærpe produktet med afsæt i deres behov og udfordringer. Virksomhederne bruger eksempelvis puljemidlerne til at teste og modne en løsning, der næsten er klar til at komme på markedet, siger Christian Graversen, adm. direktør i Welfare Tech, som administrerer puljen.

Formålet er at udvikle teknologier, der kan gøre livet nemmere for patienter, personale, pårørende eller andre på sundhedsområdet. Udviklingen sker som offentlig-privat innovation (OPI), hvor en virksomhed samarbejder med en offentlig institution for at udvikle dets produkt. SDU hjælper samarbejdet på vej med rådgivning og sparring til virksomhederne.

Christian Graversen er direktør for Welfare Tech, der er en klyngeorganisation, der hjælper virksomheder med at skabe netværk og udvikle ny teknologi til området. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Det sidste skub

For at virksomhederne kan få del i puljen, skal de have et produkt, der er tæt på at være markedsklar. Puljen skal bruges til at få lavet den sidste test, tilpasning eller effektmåling på teknologien, så den kan introduceres på markedet.

- Vi ønsker at støtte vidt forskellige projekter, så længe målet er at skabe innovation i velfærden. Welfare Tech har masser af erfaring med offentlig-privat innovation, og vi ser frem til at skubbe endnu flere virksomheder i retning af et udbytterigt partnerskab, siger Christian Graversen.

Hver virksomhed kan søge mellem 400.000 kroner og 1,45 millioner kroner i støtte. Virksomheden skal derefter selv lægge 25 procent til støttebeløbet.

Puljen har tidligere bl.a. hjulpet med udviklingen af proteinrig is til gravide, der kan mindske risikoen for for tidlig fødsel og en it-løsning, hvor borgere i psykiatrien kan søge nye bekendtskaber.

Pengene til puljen kommer fra EU's Regionalfond. Virksomhederne har i første omgang indtil 1. oktober til at søge penge fra OPI-puljen.