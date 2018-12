Vinen flyder godt for H.J. Hansen

Odenses store H.J. Hansen-koncern nåede sidste år et overskud på 8,2 millioner kroner, og det var i høj grad på grund af salget af vin

Det er især de 5,5 millioner kroner, som H.J. Hansen Vin A/S har bidraget med, der løfter det samlede koncernresultat op. Det kendte vinfirma har for alvor fået gang i salget af vin, og det skyldes ikke mindst, at der er taget en række nye vine ind fra især Italien, Portugal, Tyskland og USA. Det fortæller Dorthe Priess, adm. direktør i H.J. Hansen Vin A/S, der kan konstatere, at overskuddet er steget med 83 pct. i forhold til året før.

- Vi ændrede vores strategi sidste år, og det er ved at bære frugt nu. Vi har taget en række nye vinhuse ind i vores sortiment, blandt andet fra Italien, fordi danskerne stadig er meget glade for italiensk vin. Vi har også tilført et portugisisk vinhus samt tyske og amerikanske vine. Vi har egentlig ikke droppet så meget, bare lidt almindelig oprydning, lyder det fra Dorthe Priess.