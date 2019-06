Fra Italien til Skårupøre

Selvom enkelte særligt ivrige haveejere tidligt øjnede muligheden for at dyrke vin på dansk jord i starten af 1980'erne, var det for den i dag 67-årige Carsten Andersen og 66-årige Bente Rasmussen først efter flere rejser til Italien, at drømmen om egen vingård for alvor slog rødder.

I begyndelsen af årtusindeskiftet gik parret derfor på jagt efter et sted, hvor de kunne lade fantasien om det enkle liv på en vingård udfolde sig.

- Egentlig var vores plan at købe en vingård nede i Italien, men vi kunne slet ikke betale det. Det var alt for dyrt, fortæller Carsten Andersen og fortsætter:

- Og så var det jo, at vi vendte snuden hjemad og tænkte, at der måtte kunne laves noget her i landet. For vi havde hørt, at der var nogen, der var begyndt at dyrke vin i Danmark.