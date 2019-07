Vil fremtidssikre virksomhed: Har fået plastic til at rime på bæredygtig

Camilla Haustrup Hermansen er medejer af og direktør for forretningsudvikling i Plus Pack A/S i Odense. Virksomheden producerer plastemballage og har en ambition om senest i 2030 at levere 100 procent genanvendelige løsninger uden Co2-aftryk. Arkivfoto: Sugi Thiru

Camilla Haustrup Hermansen er medejer af og direktør for forretningsudvikling hos emballageproducenten Plus Pack A/S i Odense, og hun har for nylig modtaget Plastprisen 2019 for "at tegne branchen på en innovativ eller skelsættende måde". Plus Pack har gjort bæredygtighed til en del af virksomhedens strategi og arbejder målrettet med FN's verdensmål.

ODENSE: Selv om man er født i 1914, kan man godt være moderne, innovativ og nytænkende. Det er emballageproducenten Plus Pack A/S i Odense et bevis på. For det er lykkedes virksomheden at få plastic til at rime på bæredygtighed og har en vision om senest i 2030 at levere 100 procent genanvendelige løsninger uden C02-aftryk. - Vi er rigtig godt i gang, og på nogle delmål er vi længere fremme, end vi havde turdet håbe på. Men der ligger et kæmpe stykke arbejde foran os i forhold til at få vores leverandører, kunder, ja alle med om bord. Det er en langsigtet omstilling, vi er i gang med, understreger Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør for forretningsudvikling og fjerde generation i ledelsen af den familieejede virksomhed. I maj modtog hun Plastprisen 2019 for sin markante indsats for at fremme produktion af mere bæredygtig plastemballage, og prisen er et af de synlige beviser på et målrettet og strategisk arbejde. Det handler blandt andet om at vælge til og fra. - Man skal se på de aktiviteter, produkter eller services, som ikke er bæredygtige og udfase dem eller erstatte dem med noget andet, der er mere bæredygtigt. Det kræver ressourcer, det kræver viden, og dermed kræver det også lederskab i forhold til at prioritere, at det bliver gjort, forklarer Camilla Haustrup Hermansen.

Jeg mener, at man som leder og ejer har ansvar for at ændre sin forretningsmodel til at være bæredygtig, hvis den ikke allerede er det. Ellers får du problemer med at tiltrække arbejdskraft og at være relevant over for fremtidens kunder og forbrugere, som forventer, at vi er bæredygtige. Jeg tror ikke engang, at det er et valg. Det er et vilkår. Camilla Haustrup Hermansen, medejer og udviklingsdirektør, Plus Pack A/S

Plus Pack arbejder målrettet med FN's verdensmål nummer 12, der står for "ansvarligt forbrug og produktion". - Vi har lavet et stort analysearbejde, hvor vi kiggede ind i verdensmålene og splittede dem ad for at finde frem til, hvor vi kan gøre den største positive forskel, fortæller Camilla Haustrup Hermansen, der har ansvaret for forretningsudvikling i virksomheden. Arkivfoto: Sugi Thiru

Man skal gøre noget Men før Camilla Haustrup Hermansen begyndte på det strategiske arbejde med bæredygtighed i fokus, kiggede hun tilbage i tiden. - Da min bror, Anders, og jeg formelt overtog ledelsen af Plus Pack i 2015, valgte vi at genbesøge det DNA, som virksomheden er bygget på. Da min oldefar etablerede det, der dengang hed Haustrups Fabriker, gjorde han det med et motto, der hedder, at "man skal gøre noget", fortæller hun. - At gøre noget betyder, at man skal bringe værdi både for ens medarbejdere, kunder og lokalområde. FN's verdensmål blev vedtaget få måneder før, søskendeparret trådte ind i topledelsen, og sammen med det gamle motto blev de nye verdensmål rammen for et nyt strategisk arbejde i Plus Pack. - Verdens største bæredygtighedsplan var lige vedtaget, og den var så inspirerende, og det skete samtidig med, at vi trådte ind i en 100 år gammel virksomhed, hvor vi principielt ønskede at sikre, at den også kan leve de næste 100 år. Det gav os grund til at undersøge, om vi kunne gøre endnu mere for at sikre, at vi ikke er en del af verdens største problemer, men i stedet er en del af løsningen, forklarer Camilla Haustrup Hermansen. Den tankegang er andre virksomheder nødt til at adoptere, mener hun.

Fra valg til vilkår Faktisk har vi ikke noget valg, lyder det fra Camilla Haustrup Hermansen. - Jeg mener, at man som leder og ejer har ansvar for at ændre sin forretningsmodel til at være bæredygtig, hvis den ikke allerede er det. Ellers får du problemer med at tiltrække arbejdskraft og at være relevant over for fremtidens kunder og forbrugere, som forventer, at vi er bæredygtige. Jeg tror ikke engang, at det er et valg. Det er et vilkår, siger hun og fortsætter: - Man er nødt til at tænke det ind som et vilkår, og at der er ingen vej udenom. Se på dig selv og gør op, om du tror, du også har en virksomhed om 10 år, hvis ikke du gør noget anderledes. Med sin erfaring in mente har Camilla Haustrup Hermansen et godt råd til andre virksomheder, som ønsker at sætte fokus på bæredygtighed. - Man skal sikre en holistisk tilgang, hvor man tager højde for det system og den værdikæde, man indgår i og dels forstå, hvor der er barrierer i forhold til at sikre en reel bæredygtig løsning og dels, hvor der er muligheder. Det allerbedste råd, jeg kan give, er at tage denne agenda alvorligt, for det er altså ikke valg, om man har lyst, siger hun og understreger, at det er sjovest at være på forkant med udviklingen. - Vi er med til at forme fremtidens løsninger, og det er meget sjovere end at blive ramt af lovgivning og være på bagkant. Ved at være offensiv får man et større handlerum og kan være med til at drive en agenda.

Camilla Haustrup Hermansen. Foto: Sugi Thiru

