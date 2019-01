Vidensdeling har rykket Hesehus om på forsædet i e-handelsbussen

For fire år siden droppede e-handelshuset Hesehus at ringe kold kanvas. Jagten på nye kunder kunne gøres mere effektiv og smart, og svaret blev en salgsmodel centreret omkring at sprede viden. Det gav sved på panden, men det var det helt rigtige, siger direktør Lars Hedal.

- Kold kanvas virkede bare ikke for os. Vi brugte alt for mange ressourcer på det, og samtidig kunne vi se, at efterspørgslen på e-handelsløsninger i den grad galoperende væk fra udbuddet af medarbejdere. Vi besluttede os for at gøre op med regnearks-tyranniet og positionere os som et videnscenter inden for e-handelsbranchen, siger Lars Hedal.

Kold kanvas var blevet sparket til hjørne til fordel for en mere organisk salgsmodel, hvor nøgleordene sociale netværk, vidensspredning og engagement skulle trække både kunder og medarbejdere til. På et strategimøde var det nemlig blevet klart for ledelsen i Hesehus, at kold kanvas ikke stod mål med de udfordringer, man ville opleve inden for e-branchen. Det fortæller Lars Hedal.

Odense Havn: Vinder af E-handelsprisen 2012, 2013, 2015 og 2017. Danmarks bedste arbejdsplads, årets ejerleder og bedst til at skabe resultater for kunderne.

- I vores branche skal du hele tiden bevæge dig fremad. Du skal hele tiden have ny energi og viden ind for at kunne levere det, som markedet efterspørger.

Hesehus åbner dørene 1. maj 2002 under navnet Hedal Kruse Brohus med Munk IT og Nørgård Mikkelsen Reklamebureau som investorer og syv medarbejdere, der alle kommer fra Mærsk Data-webbureauet Ecarisma. I 2004 har Hesehus et overskud på 1 mio. kroner og en vækst fra 8 til 15 medarbejdere I 2007 stiger antallet af medarbejdere til 34, og Hesehus kåres til gazellevirksomhed af Børsen. I 2011 overrækker videnskabsministeren Dansk Erhvervs pris 'Videnstafetten 2011' til Hesehus. Prisen gives til Danmarks mest lovende videnvirksomhed. I 2014 lancerer Hesehus markedets mest komplette e-handelsplatform Hesehus 6. 2017 byder på en omsætningsvækst på 25 procent og en bundlinje, der gør 2017 til Hesehus' næstbedste år nogensinde. Det skyldes blandt andet tilgang af nye kunder som BabySam og Micro Matic. Over 100 medarbejdere er nu ansat ved Hesehus, og de kommer så langt væk fra som Brasilien, Grækenland og Malta.

De skarpeste hjerner

I dag er det fire år siden, at Hesehus sidst lavede et "koldt" kald, og virksomheden er Danmarks førende e-handelshus og leverandør af prisvindende B2B- og B2C-webshops. Samtidig er Hesehus blandt de bedste til at tiltrække og fastholde de skarpeste hjerner inden for software-udvikling.

- Kernen i vores salgsmodel er "spred viden". Ved at holde foredrag, sprede viden via sociale netværk og engagere os på eksempelvis Linkedin bliver vi til en ekspertbank. Det tiltrækker virksomheder, der er i markedet efter komplekse e-løsninger, og den slags opgaver vil de rigtig dygtige software-udviklere gerne arbejde med, siger Lars Hedal.

Han nævner den nye webshop, som Hesehus har lavet for Matas som et godt eksempel på den slags cases, som får de tunge hjerner ved Hesehus til at smække røret på, når headhuntere vil rekruttere dem til andre virksomheder.

- Vi har arbejdet med "voice" på Matas' nye webshop. Du kan tale med webshoppen og få den til at vise dig et udvalg af produkter. Den slags opgaver udfordrer vores medarbejdere. Det er cutting edge teknologi, og samtidig har vi en kultur, hvor det er sjovt at være. Men vi har også høje forventninger til vores medarbejdere. Det er enormt vigtigt, at de hele tiden bevarer sulten - ønsket om at blive udfordret. Og sådan en opgave med Matas er en kæmpe energiudladning, for vi kan mærke, at Matas vil vinde, og vi vil vinde med dem. Det er enormt motiverende for den slags medarbejdere, vi har, lyder det fra Lars Hedal, der er meget opmærksom på, at han har med medarbejdere at gøre, som der er enorm rift om.

- Det er sværere at få medarbejdere end opgaver inden for vores felt, og spændende opgaver og et attraktivt arbejdsmiljø er afgørende. Jeg synes, det er en fantastisk udfordring. Vi skal gøre os fortjent til deres tid.