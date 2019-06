Dagens klummeskribent har bidt mærke i en historie fra begyndelsen af valgkampen om, at det ikke er altid er personen med rattet mellem hænderne, der bestemmer, hvor bilen kører hen. Men det burde det være, mener ekspolitikeren, der opfordrer til fælles fodslag uden at vente på signaler fra Christiansborg.

Valgkampen har været lang, og der venter fortsat nogle dage med debatter, løfter, benspænd og diverse mere eller mindre fantasifulde events. Jeg har selv været en del af valgcirkusset og kan måske derfor nu se det lidt på afstand.

Det kunne være en god idé, at politikerne og vælgerne brugte mere tid mellem valgene på dialog og idéudvikling og ikke kun satte alle sejl til tre til fire uger hvert fjerde år. Eller som med EP-valget hvert femte år. Både EU, folketing og regering er vigtige - hver dag.

Derfor vil jeg bruge min søndagsklumme til at perspektivere til ledelse, magt og indflydelse. Hvem bestemmer og hvem leder? Uanset om det gælder private eller offentlige virksomheder, kommuner, regioner, folketing og EU.

I begyndelsen af valgkampen kom Anders Samuelsen (LA) til, måske i første omgang ikke så bevidst, at vise forskellen på at styre og bestemme. Han brugte eksemplet med sin farfar og farmor. Når de kørte bil, var der ingen tvivl, farfar sad ved rattet, og det kunne se ud som om, han valgte retningen. Men farmoren sad ved siden af, og i virkeligheden var det hende som bestemte, da hun angav retningen og ikke undlod at påtale, hvis der skete afvigelser.

Siden Anders Samuelsen fortalte denne historie, har jeg tænkt på den flere gange. Som leder af en større uddannelsesinstitution skulle det også gerne være mig, i samarbejde med bestyrelse, direktion, medarbejder- og elevrepræsentanter med flere, som har hånden på rattet og forhåbentlig også styrer derhen, hvor vi har besluttet vores kerneområder dækker.

Det sker dog af og til, at andre hiver i rattet og kursen ændres. Undervisningsministeriet kommer med korrektioner, der vedtages diverse reformer, de unge vælger anderledes end vi har forudset, virksomhedernes behov ændres og så videre.

Vi ser det samme i politik, hvor regeringsmagt, ministerbiler og nøgler til de mest magtfulde kontorer tildeles valgets vindere. Alt imens den symbolske magt og rattet til samfundet tildeles nogen, regeres det i virkeligheden i høj grad af andre.

Det er måske naturligt både hos det gamle livserfarne ægtepar og i det politiske magtspil. Det kan dog føre til slingrekurs og manglende lederskab. I skoleverdenen giver det til tider udfordringer og tabte potentialer landet over.

I min tid som leder af Tietgen er jeg stødt på tendensen flere gange. I et miljø af selvejende institutioner under statens overordnede styring kan jeg til tider være i tvivl om uddannelsessektoren sidder bag rattet eller på passagersædet.

Vi skal tage teten, turde at handle på de muligheder, der ligger foran os. Vi skal være proaktive og interagere med vores omgivelser, hvor det giver mening.

Skoler er dynamiske og kraftfulde enheder med engagerede medarbejdere og et pulserende elev- og kursistmiljø. Her mødes folk og meninger, muligheder opstår. På godt og ondt kan det ske, at vi kigger for meget mod lovgiverne på Christiansborg, når der skal tages hårdere beslutninger og muligheder skal udnyttes.

I grunden kan vi tage meget ledelse "hjem" til os selv. Går vi sammen i større relevante netværk eller klynger, så vil vi være svære at komme udenom. Vi kunne udnytte lokale potentialer og på den måde være relevante med- og modspillere til både de politiske ledelseslag og de øvrige uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Et konkret eksempel som tegner en konkret situation: Røgfri skoletid. Odense Kommune går forrest for at sikre en røgfri fremtid for børn og unge. Mange skoler vil gerne have røgfri skoletid, men ønsker at afvente formel lov fra Christiansborg. Flere uddannelsesinstitutioner har valgt at tage det fulde skridt herunder Nyborg Gymnasium og Tietgen fra august 2019. Og ja, det er en temperamentssag, om vi går selv eller afventer lov.

Men I en tid med fire forskellige uddannelsesministre på fire år og en naturlig politisk vuggen i båden skal vi turde at tage lederskabet af eget område og egne skoler. Det politiske lag må aldrig blive et argument for at udsætte beslutninger, som vil gavne udvikling og selvstændighed. Hvad må vi i virkeligheden, og hvad siger vi til os selv, at vi må?

På en eller anden måde glemmer vi uden for Christiansborg, at de, der er på Christiansborg, er "ydmyge tjenere" og repræsentanter for "folket". Derfor er det så uendelig meget vigtigere, hvad der sker mellem valgene, end hvad der sker tre-fire uger op til valget.

Jeg vil virkelig opfordre et nyt folketing og en ny regering til at være lyttende og invitere til samarbejde og udveksling af det, der kan gøre ikke bare de enkelte institutioner og virksomheder bedre, men de initiativer, der skal til, for at gøre Danmark og Europa stærkere.

For elever og medarbejdernes skyld er det vigtigt at være i sync med omverdenen - det giver bedre uddannelser og arbejdspladser. Det behøver ikke afvente et valg til folketinget.

Det er det valg, vi foretager hver eneste dag, når vi beslutter os til, om vi vil sidde med rattet i hånden og lade andre vise vejen, eller vi vælger sammen at sætte retning og nå fælles mål.