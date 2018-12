Vi holder på pengene: Fynboer sparer mere op end andre

I stedet ønsker fynboerne i højere grad end andre danskere at spare mere op. I en YouGov-undersøgelse for Danske Bank blandt 5000 danskere, udtrykte 36 pct. af fynboerne, at de vil spare mere op, mens tallet på landsplan er 30 pct.

Fynboerne er over en bred kamp blevet mere fornuftige, når det gælder privatøkonomien. Hvor vi i årene op til finanskrisen faktisk brugte mere, end vi tjente - i snit 108 kroner for hver tjente 100 kroner - så er tallet i dag nede på 95 kroner pr. 100 tjente kroner.

De to store, Odense og Svendborg, ligger lige under gennemsnittet.

Det betyder, at familierne i Middelfart har fået næsten 76.000 kroner mere til sig selv om året, mens det tilsvarende beløb for Ærø og Langeland er lidt over 40.000 kroner. I gennemsnit har familierne på Fyn fået 59.000 kroner mere til rådighed end for ti år siden, og når der er taget højde for prisstigningerne, er realvæksten på 10,1 pct. på tværs af alle ti kommuner.

Tallene for, hvor mange flere penge vi har fået i hænderne over de sidste ti år, varierer meget fra kommune til kommune. Størst har fremgangen været i Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Assens med en realvækst på 12-14 pct., mens Langeland og Ærø ligger i bunden med en fremgang på henholdsvis 7 og 5 pct.

Ikke råd til mere

Mens fremgangen har været støt og rolig gennem de seneste ti år, mener næsten en tredjedel til gengæld, at der ikke er råd til at øge forbruget yderligere. Næsten hver fjerde fynbo mener, at de ikke har brug for nye ting og derfor ikke bruger flere penge. Flere har også et reelt ønske om at nedbringe deres gæld, og nogle er bekymrede for fremtiden.

Forbruget vil dog stige fremover, mener Danske Banks forbrugerøkonom, Louise Aggerstrøm Hansen.

- For det første har der aldrig været flere i arbejde end i dag. Og mister du dit job, er der udsigt til hurtigt at komme i jog igen. For det andet vokser lønningerne hurtigere end priserne, og det vil smitte af på lysten til at forbruge, mener Louise Aggerstrøm Hansen.

Til støtte for den udlægning kom der mandag tal for stigningen i forbrugerpriserne, som kun udviste en fremgang på 0,3 pct. i november. Samlet set var inflationen på 0,8 pct. i november, mens lønnen i snit for de første tre kvartaler er steget med 2,5 pct., så der er tale om en pæn fremgang i reallønnen i år.