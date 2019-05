Vestjysk maskinforhandler måtte sælge ud for at bevare lokalt John Deere-salg

- John Deere meddelte i februar 2019, at de ville opsige forhandleraftalen med os. Men samtidig kom der repræsentanter fra John Deere og sagde, at "Herborg" er et godt brand i Danmark, så de kunne ikke undvære os, og vi skulle derfor finde en løsning, siger han.

Det har givet rynker i panden hos mange især vestjyske landmænd, for Herborg Smede- og Maskinforretning har i 43 år været en populær forhandler af de amerikanske traktorer og mejetærskere, og indtil for nylig sad vestjyderne på cirka 16 procent af det danske marked.

I mere end 40 år har Herborg Smede- og Maskinforretning solgt John Deere-landbrugsmaskiner. Sortimentet omfatter også en række landbrugsredskaber, parkmaskiner og alt, hvad en landmand eller gartner måtte mangle.Det var ægteparret Oluf og Birthe Poulsen, der i 1975 etablerede forretningen, dengang i forholdsvis beskedne lokaler. I dag breder hovedafdelingen i Herborg sig over tre hektarer, heraf 6000 kvadratmeter under tag, og der er kommet afdelinger til i Farre og Struer.Sønnen Jens Poulsen og svigersønnen Keld Andersen blev i 2001 medejere i forbindelse med et generationsskifte. De to ejede indtil for nylig 2/3 af virksomheden, mens afdelingslederne i Farre og Struer samt stifteren ejer den sidste tredjedel.Herborg Smede- og Maskinforretning satte regnskabsrekord i 2018 med et resultat før skat på lidt over 19 millioner kroner. Forretningen sælger 75-100 nye traktorer hvert år og beskæftiger 80 mand.I efteråret 2018 varslede John Deere, at man ville opsige sine danske aftaler, og der var lagt op til, at Semler Agro fremover ville blive eneforhandler i Danmark.Efter intense forhandlinger blev løsningen, at Semler Agro overtager 51 procent af aktierne i Herborg-virksomheden, sådan at vestjyderne fortsat kan købe John Deere-maskiner i Herborg. Aftalen skal formelt godkendes af Konkurrencestyrelsen.Hjemmeside: www.herborg-maskinforretning.dk

Keld Andersen er anden generation i Herborg Smede- og Maskinforretning. Samarbejdet med Semler Agro er et fornuftsægteskab, men det skal nok blive godt for både medarbejdere og kunder, vurderer han. Foto: Thomas Maxe

Opstramningen betød, at 28 forhandlere blev til syv. Og sidenhen har et par forhandlere på blandt andet Fyn drejet nøglen, hårdt presset af de store likviditetskrav.

- Det førte til, at vi købte afdelingen i Farre (landsby, 20 kilometer nordvest for Vejle, red.), og vi åbnede en afdeling i Nørre Nissum. Men det var barsk for mange forhandlere - også for os - at skulle stille med bankgarantier og samtidig selv stå for importen af maskiner. På et tidspunkt havde vi en lagerbeholdning til en værdi af 87 millioner kroner, siger Keld Andersen og tørrer sved af panden bare ved tanken.

I juni 2011 var der 28 forhandlere af grøn/gule landbrugsmaskiner i Danmark, men så strammede amerikanerne op og sagde, at de ville fjerne importør-mellemleddene, og nu ville man kun handle med dem, der kunne passe et område med et totalmarked på minimum 500 traktorer. Det pressede de danske forhandlere til at slå sig sammen eller finde andre græsmarker.

- Der er jo også fordele ved at blive del af en større koncern. Semler Agro har nogle gode aftaler med banker, revisorer, forsikring og så videre, som vi får mulighed for at trække på, hvis vi ønsker det. I det hele taget har vi valgt at sige, at "nu skal vi lære de andre at drive maskinhandel". Og jeg mærker en stor og positiv interesse, når vi sidder med ved de månedlige ledermøder i Semler Agro, siger Keld Andersen og ser ud, som om han faktisk er en glad mand.

For de 80 ansatte i Herborg, Farre og Struer var det lidt af en mavepuster at høre, at virksomheden var blevet delvist solgt, men Keld Andersen og kollegerne har valgt at trække ja-hatten godt ned over ørerne.

- Jeg havde faktisk aldrig mødt Semler Agro før, men de var nogle flinke fyre, og de gav udtryk for, at de gerne ville lære af os. Vi fik lavet en god aftale, hvor jeg godt kan se mig selv, og vi får lov at beholde vores tre forretninger, som kører videre med samme navn, så vi fører Herborg-ånden videre, siger Keld Andersen.

Og da Semler Agro havde luftet ønsker om at blive landsdækkende forhandler af John Deere-landbrugsmaskiner, gik amerikanerne ind som en slags "Kirsten Giftekniv" og sørgede for, at Herborg-ledelsen fik sig et møde med Semler Agro, så man kunne finde en løsning for hele Danmark.

Earn-out-aftale

Men er han så blevet en rig mand, der kommer til at ligge og cruise rundt i Herborg i limousine, nu hvor Semler Agro har købt sig ind?

- Ha-ha! Nej, sådan fungerer det ikke. Der er tale om en såkaldt earn-out-model, hvor størstedelen af vores betaling for aktierne er betinget af, at vi beviser, at vi kan drive en god forretning de næste fem år. Først til den tid, bliver den endelig pris fastlagt. Det er selvfølgelig også med til at motivere os til at blive i virksomheden og kæmpe videre for at give kunderne god service, nøjagtigt som vi plejer, forklarer Keld Andersen.

Aftalen om Semler Agros køb af aktiemajoriteten i Herborg Smede- og Maskinforretning skal godkendes af Konkurrencestyrelsen. Det er rutine, når der er tale om virksomheder, som omsætter for mere end 100 millioner kroner.

Godkendelsen forventes at gå glat igennem, selv om Semler Agro bliver dansk eneforhandler. Set med konkurrencemyndighederne briller er der nemlig fortsat konkurrence på markedet for landbrugsmaskiner. For der findes jo også andre mærker end John Deere.