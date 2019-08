Vestas vil fyre 90 på fabrikken i Ringkøbing

En svag efterspørgsel fra det europæiske marked får vindmølleproducenten Vestas til at gøre klar til nedskæringer på selskabets fabrik i Ringkøbing med 90 fyringer til følge.

Det oplyser Vestas i en mail torsdag formiddag.

- Det betyder, at vi desværre påtænker at sige farvel til omkring 90 medarbejdere på fabrikken, skriver Vestas.

- Det er altid hårdt at tage afsked med gode, hårdtarbejdende kolleger, men med en forventning om, at størstedelen af væksten finder sted uden for Europa, er vores globale produktionsapparat nødt til at reflektere markedsudviklingen, så vi er i stand til at gribe vækstmulighederne.

Vestas' fabrik i Ringkøbing har 530 medarbejdere. Dermed er det hver sjette, der kan miste jobbet som følge af nedskæringerne.

Ifølge Dagbladet Ringkøbing Skjern indledes i næste uge forhandlingerne mellem repræsentanter for medarbejdere og ledelsen om forløbet for afskedigelserne.

Dagbladet skriver, at medarbejderne i Ringkøbing blev orienteret om planerne torsdag morgen. Der er dog ikke sat navn på, hvem der mister jobbet.

Ud over de 530 på fabrikken har Vestas yderligere 110 ansatte i Ringkøbing, der dog ikke er knyttet til fabrikkens produktion, selv om de befinder sig samme sted.

Fyringsrunden sker, fordi Vestas skruer ned for produktionen af naceller. Naceller er groft sagt vindmøllernes møllehus.

Møllehuset indeholder den gearkasse, som modtager den roterende mekaniske energi, som møllens vinger laver. Energien herfra bliver sendt videre til den generator, der laver den mekaniske energi om til elektrisk energi.

Vestas præsenterede tidligere på måneden sit regnskab for de første seks måneder i 2019. Her var aktiviteten i første halvår mindre, mens der var mange ordrer til andet halvår af 2019.

Samtidig har Vestas sværere ved at tjene penge på de vindmøller, der produceres. Det skyldes, at priserne er stabile, mens udgifterne til tariffer, transport og råvarer stiger.

Derfor nedjusterede Vestas sine forventninger til årets overskud en lille smule.