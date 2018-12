Vestagers slag til tysk firma giver håb for grønnere el i EU

Det er en lille sejr for klimaet, at EU's konkurrencekommissær fredag har fjernet en tysk blokade af strøm produceret i Norden.

Og det giver seriøs medvind for den grønne vindenergi i de igangværende forhandlinger om EU-regler for elmarkedet, så den vedvarende energi kan flyde frit i Europa.

Det konstaterer europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R), som sidder med i de afgørende forhandlinger.

- Det skader den grønne omstilling og klimaet, at den grønne vindenergi ikke kan flyde frit over vores grænser i Europa. Den vedvarende energi skal bruges, når den bliver produceret. Den kan ikke lagres som fossile brændstoffer, siger Morten Helveg Petersen.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, udsendte fredag en afgørelse, der betyder, at eloperatøren TenneT skal åbne det tyske elmarked for strøm fra Danmark.

- Kommissionens afgørelse er helt sikkert med til at styrke vores forhandlingsposition. Min forventning er, at resultatet bliver, at elmarkedet åbnes op, så alle grænser internt i EU fremover er minimum 75 procent tilgængelige, siger Morten Helveg Petersen.

Han repræsenterer den liberale Alde-gruppe i Europa-Parlamentet i forhandlingerne om en reform af elmarkedet.

Helveg ser det som positivt, at kommissionen ikke "vil acceptere den tyske protektionisme".

Operatøren TenneT har i en årrække begrænset kapaciteten på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. I 2016 stillede den tyske virksomhed blot 11 procent af den mulige kapacitet til rådighed.

Fredagens afgørelse betyder, at TenneT skal garantere en minimumskapacitet på "75 procent af den tekniske kapacitet".

Hos Dansk Energi håber man også, at kommissionens afgørelse materialiserer sig i tovtrækkeriet om EU's elmarked.

- Her må vi desværre konstatere, at en række medlemslande og S&D-gruppen i EU-Parlamentet trækker i den forkert retning, når det gælder om at få den grønne strøm til at flyde frit i Europa, siger Anders Stouge, som er viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

Forhandlingerne mellem parlamentet, EU-landene og kommissionen fortsætter tirsdag 11. december.