Vestager ophæver tysk blokade af danskproduceret strøm

Tysk netoperatør skal garantere en minimumskapacitet på 1300 megawatt per time, siger EU-Kommissionen.

Med trusler om en astronomisk bøde som garanti har EU's konkurrencekommissær med en afgørelse reelt løst et stort problem for elproducenter i Norden - og for klimaet.

Den tyske netoperatør TenneT har i strid med EU's konkurrenceregler blokeret for salg af dansk strøm, slår Margrethe Vestager fast fredag.

- Med vores afgørelse om at pålægge TenneT bindende forpligtelser til at øge kapaciteten på elforbindelserne mellem Danmark og Tyskland vil flere elproducenter kunne få adgang til det tyske engrosmarked, siger Vestager.

Afgørelsen slår en streg under, at strømmen ifølge kommissionen skal flyde frit i Europa. Der skal sikres konkurrence på markedet for elektricitet.

Ifølge Dansk Energi har blokaden også medført et klimaproblem. Tyskerne har således bremset "stadigt grønnere strøm", der ikke kan lagres, fra vedvarende energikilder i Norden.

- I udgangspunktet er det god dag for den grønne omstilling, de danske elproducenter og EU's grundlæggende værdi om samhandel, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi, i en skriftlig reaktion.

I årevis har TenneT begrænset kapaciteten på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. I 2016 stillede den tyske virksomhed blot 11 procent af den mulige kapacitet til rådighed.

Europa-Kommissionen åbnede en sag mod TenneT 19. marts 2018. Det førte til, at TenneT gav tilsagn for at imødekomme kommissionens betænkeligheder.

Resultatet er, at TenneT skal stille "den maksimumskapacitet til rådighed for markedet, som er forenelig med en sikker drift af elforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland".

Det betyder i tal, at TenneT skal garantere en minimumskapacitet på 1300 megawatt pr. time. Det svarer til "75 procent af den tekniske kapacitet".

Gradvist skal operatøren øge den garanterede kapacitet til 2625 megawatt. Det skal være på plads senest 1. januar 2026.

Overholder den tyske operatør ikke disse løfter, kan kommissionen pålægge en bøde på 10 procent af virksomhedens omsætning på verdensplan.