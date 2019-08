Velfærdsekspert: Kommunerne er ved at blive bedre til teknologi

Nogle kommuner har været tunge at danse med, når det drejede sig om at indføre ny teknologi til borgernes velfærd. Men i dag er de blevet meget bedre, mener en ekspert i velfærdsteknologi.

- Jannick har været med i mange år, og det er rigtigt, at kommuner ofte har brugt meget tid på at teste og analysere uden at tænke over, om de faktisk havde mulighed for at gøre brug af teknologien, hvis testen gik godt, siger Christian Graversen.

Der er blevet udviklet meget god velfærdsteknologi i de senere år. Men selv om teknologien skulle gøre livet bedre for borgerne og billigere for kommunerne, er det ikke blevet til så meget, som man havde håbet, fordi kommunerne er for langsomme til at indføre ny teknologi.

Det har ændret sig

- Men det har ændret sig i de senere år. I dag fokuserer en kommune som regel meget snævert på færre ting, som den til gengæld også ved, at den kan få indført.

- Både kommuner og teknologivirksomheder har undervurderet, hvor svært det her er. Det er ofte let at indføre teknologien, men det er meget kompliceret at indføre de forandringer, der er nødvendige for at udnytte teknologien. Kommunerne er kæmpestore komplekse organisationer, som man ikke kan lave om på med et snuptag, siger Christian Graversen.

- Også for virksomheden har det været let at fokusere på selve den teknologiske løsning og svært at vise, hvordan man ændrer organisationen i forbindelse med teknologiens indførsel.

- Men det har ændret sig. Vi ser nu virksomheder, der har organisationsændringen med i deres salg - enten har de selv eksperter ansat eller også går de i samarbejde med konsulenter, der er gode til den slags. For fem år siden havde virksomhederne sagt til kommunen, at den bare skulle gå i gang, siger Christian Graversen, der for 10 år siden kom fra softwarebranchen til velfærdsteknologien.