Kruse Vask ApS er et industrivaskeri, men er også et eksempel på, hvordan co-creation kan føre til vækst i både egen virksomhed og hos kunderne. Det er blandt andet sket gennem en madfestival og magasinet Nærhver. - Ingen kan løfte en hel branche alene. Det kræver, at man løfter i flok, forklarer salgs- og indkøbsdirektør Sarah Kruse.

Første skridt var at komme endnu tættere på kunderne og lærte dem indgående at kende.

- Kruse Development skulle være meget ambitiøst og visionært og ikke noget, der skulle skabe resultater nu og her. Vi snakkede om, hvad der kunne være det ultimativt fedeste at gøre for vores kunder. Det er at vækste deres virksomheder, fortæller Sarah Kruse.

I Kruse Development ligger nyskabende - og samskabende - tanker omkring salg. Uden at vide blev Kruse Vask foregangsvirksomhed inden for co-creation, og til at begynde med var der slet ikke fokus på, hvad gevinsten skulle være for Kruse Vask.

Det hele startede med en masse papirlapper på et sofabord for fire-fem år siden, fortæller Sarah Kruse.

- At spille hinanden gode og at løfte i flok, forklarer Sarah Kruse, der er salgs- og indkøbsdirektør hos Kruse Vask ApS, der ligger i Veddum ved Hadsund.

VEDDUM: Hvad har et industrivaskeri og en madfestival med hinanden at gøre?

Co-creation kan bruges som en decideret forretningsstrategi, hvor man som virksomhed kan involvere sine kunder med henblik på eksempelvis at skabe og udveksle idéer, der kan skabe værdi for begge parter.Ultimativt kan det hjælpe virksomheder med at udvikle helt nye produkter og services, hvor kunderne har været med på rejsen som "co-creators". Det kan også gøre, at virksomheden får skabt nogle stærke ambassadører, der netop gerne vil fortælle deres netværk om, at de har været medskabere, og i større eller mindre omfang har sat deres præg på produktet. Kilde: Socialsellingcompany.dk

Co-creation er noget af det, der kommer til at præge salg endnu mere frem over, end det gør i dag. Det vurderer flere forskere inden for området, og co-creation er netop årsagen til, at industrivaskeriet Kruse Vask har været med til at etablere en fødevarefestival og magasinet Nærhver, hvor vaskeriets kunder kan være med til at promovere sig og vise, hvad de kan. Foto: Kaare Broe

- For nu ved vi, hvad det er for udfordringer, vores kunder står med. Vi har for eksempel fundet ud af, at leveringssikkerhed er noget af det vigtigste. Mange vil sige pris, men når det kommer til stykket, er det leveringssikkerhed, der er vigtigst. På den måde fik vi rigtig meget viden, som vi kunne flytte over på vores hverdag og hjælpe vores kunder.

- Nogen af dem var jeg hos et helt døgn, hvor jeg var med på rengøring om morgenen, hos kokkene om eftermiddagen og i restauranten om aftenen. Det blev en tilgang til at lære vores branche bedre at kende, og den viden har været uvurderlig, fortsætter hun.

- I første omgang handlede det meget om at komme ud og snakke med vores kunder om, hvad der skal til for at vækste, at sætte sig ind i deres hverdag og forstå deres udfordringer, fortæller Sarah Kruse.

Copenhagen Cook-off blev en succes - både på og bag scenen. For nordjyderne besejrede københavnerne i kokkedysten, og konkurrencen blev startskuddet til det samarbejde, der skal være med til at løfte fødevare- og turismeerhvervet i Nordjylland. Det er Sarah Kruse fra Kruse Vask er nummer tre fra venstre. Privatfoto

- Formålet med foreningen er at vækste gastronomi og fødevareturisme i Nordjylland, uddyber Sarah Kruse og fortæller, at samarbejdet forud for foreningens dannelse aldrig har handlet om en hurtig gevinst på bundlinjen.

I efteråret 2017 blev Kruse Development mere end et navn på et stykke papir og et uformelt samarbejde. Foreningen Nordjysk Mad og Turisme blev dannet, og på den måde nåede vi frem til Nordjysk Madfestival, der i år finder sted 20. til 24. august i Aalborg.

- Vi tog en minibus til København og dystede på den store scene - og vandt. Det er vigtigt. Her kunne alle se, at andre gerne ville samarbejde, og derfra er det bare taget til. Kruse Development blev en platform, som førte til, at en masse mennesker gerne ville løfte i flok, fortæller Sarah Kruse, som undervejs i forløbet blev bekræftet i, at de mange forskellige interessenter havde samme ønske: At synliggøre sig selv og vise, hvad de kunne.

Det blev startskuddet til at forvandle kløften mellem konkurrenter til et givtigt samarbejde på tværs af erhvervslivet, turisme og uddannelse.

Skaber værdi for alle

- Det skulle handle om at løfte i flok og at skabe noget sammen. Så alle ønskede egentlig det samme, og alle havde nogle ressourcer at bidrage med, men det skulle ikke være økonomi. Det skulle være viden eller timer, for præmissen blev, at det skulle være formål over profit, forklarer Sarah Kruse, som tit har skullet svare på, hvad hun har fået ud af at lægge så mange timer i Kruse Development og opbygningen af det nye samarbejde.

- Co-creation har skabt et nyt mindset i os. Det er en helt anden forretningsmetode. Det, vi kan bruge co-creation til, som det er nu, er vores salgskanal, vores markedsføringskanal og vores projektkanal.

Rent økonomisk handler det om tålmodighed, hvis man kaster sig ud i co-creation.

- Kigger man i regnskabet for Kruse Vask, har det forbedret sig meget over de senere år, men det er svært at sige, hvor meget der er co-creation. Men jeg vil sige, at gevinsten er kæmpe stor, konstaterer Sarah Kruse.

- Det har været en milepæl for vores virksomhed, og vi tænker helt anderledes nu.

- Jo mere vi ved om vores kunder, jo mere tid vi tilbringer sammen med vores kunder, jo mere vi skaber sammen med dem, jo mere værdi skaber det for alle.