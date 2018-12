Varer strømmer ind fra Kina trods manglende sikkerhed

Billige varer fra udlandet - især Kina - strømmer ind over de danske grænser til forbrugere, der har købt legetøj, makeup og andre ting på nettet.

Og for de fleste, der handler på nettet, betyder det mere, at netbutikkerne er troværdige, at betalingen er sikker, og at leveringen er hurtig - end om produkterne er sikre og fri for farlige kemikalier.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en analyse foretaget for branchefællesskabet DI Handel.

Hver fjerde dansker har ifølge Danmarks Statistik handlet på hjemmesider uden for EU i løbet af det seneste år. Og disse sider er ikke omfattet af de europæiske krav om produktsikkerhed.

Af analysen, som DI Handel har fået lavet, fremgår det, at 72 procent af de adspurgte forbrugere peger på "sikre betalingsmetoder", når de skal sige, hvad der er vigtigt for dem i forbindelse med nethandel.

24 procent sætter kryds ved "høj produktsikkerhed".

Branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel er overrasket over, at "danskerne går så lidt op i produktsikkerhed".

- Det må være, fordi de tror, at varerne overholder de samme krav og høje sikkerhed, som man er vant til i Danmark og i Europa, når de køber varer via nettet i Kina, siger Annette Falberg til Jyllands-Posten.

Hun fremhæver, at det er dyrt for danske virksomheder at overholde reglerne for de ting, de producerer.

Reglerne er gode for forbrugerne. Men de er også med til at skabe ulige konkurrence, fordi virksomheder uden for EU kan sælge varer til forbrugere i Danmark uden at overholde reglerne.

På tre år er antallet af varer fra Kina, der lander i Danmark, tredoblet. Det vurderes, at der i 2018 er sendt 15,8 millioner pakker fra Kina til Danmark.