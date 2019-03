1. Historien

I 1962 indrykkede Karl Toosbuy en annonce i Jyllands-Posten. Under overskriften "Hvem vil have os" søgte han - under billetmærke - efter lokaler i Jylland til en lille industrivirksomhed. Han fik svar fra Bredebro, og her grundlagde han det, der blev til skogiganten Ecco.

2. Global virksomhed I 1984 åbnede Ecco en fabrik i Portugal. Siden er der kommet fabrikker til i Kina, Indonesien, Thailand, Vietnam og Slovakiet. Ecco har garverier, hvor skindet forarbejdes, i Holland, Kina, Indonesien og Thailand. Hovedkvarteret ligger fortsat i Bredebro og med eget konferencecenter i Tønder.

3. Økonomien I 2018 voksede Ecco med knap tre procent til en omsætning på 9,8 milliarder kroner. Overskuddet steg med ni procent til 1,5 milliarder kroner før skat. Ecco ejes af Karl Toosbuys datter Hanni Toosbuy Kasprzak og hendes børn, dressurrytteren Anna Kasprzak og André Kasprzak som er professionel golfspiller.