Vækstkonkurrence har stadig vokseværk - men kurven er knækket

Vækstkurven er fladet ud, men det går fortsat fremad i Danmark. Det viser antallet af kandidater, som klarer de høje krav, der ligger til grund for nomineringerne til vækstskaber-konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year, hvor et rekordstort antal på 1623 virksomheder denne gang har kvalificeret sig blandt andet på baggrund af bruttoavancen i det seneste årsregnskab.

Om tre måneder bliver den 22. Entrepreneur Of The Year tilføjet til den danske Hall of Fame. Det sker ved landsfinalen i København torsdag 28. november - præcis 12 uger frem i tiden - men inden da bliver de seks regionsvindere kåret. Og kandidatfeltet har aldrig været større.

Det er de fire seneste vindere i den nationale vækstskaber-konkurrence EY Entrepreneur Of The Year, som har fundet sted i Danmark siden 1997. Og vinderne har skrevet sig ind i rækken med andre store vækstskabere som Jysk, Systematic og Haldor Topsøe.

EY Entrepreneur Of The Year 2019

Holder det høje niveau

- Det er et rekordstort antal virksomheder i Danmark, som præsterer høj vækst. Sidste år talte vi om en mulig opbremsning, og selvom kurven flader ud, så er det centrale, at vi holder det høje niveau og med en beskeden fremgang kan se det højeste antal nogensinde, siger Søren Smedegaard Hvid, direktør for EY Entrepreneur Of The Year og partner i EY, som står bag konkurrencen sammen med en række partnere.

- Bag tallene er der fantastiske og veldrevne virksomheder, som har travlt og lykkes i markedet. De trodser usikkerhed og uvished, og bliver ved med at se nye muligheder. Det er inspirerende. Juryen skal vurdere et stærkt felt og løse den svære opgave at kåre regionale vindere og ultimativt en dansk vinder, fortsætter Søren Smedegaard Hvid.

I 2019 er København den største vækstskaber-region med 373 kvalificerede virksomheder og den største fremgang på 10 procent sammenlignet med 2018, mens den midtjyske region er næststørst med 361 virksomheder, som har klaret årets cut.

Erhverv+ følger konkurrencen helt vejen frem til målstregen, og hvem ved? Måske lander titlen som EY Entrepreneur Of The Year for femte år i træk på Fyn eller i Jylland, når først regions- og senere landsjuryen er færdige med at votere og klar til at udpege efterfølgeren til Thomas Visti og Niels Jul Jacobsens odenseanske robotsucces, MiR.