Væk med papirlapperne: Droner er med til at give landmænd digitale drænkort

Via teknologi gør landinspektørfirma det lettere for landmænd at holde styr på drænrørene i deres marker.

I mange år har håndtegnede papirkort været det eneste redskab for landmænd til at finde nedgravede drænrør på deres marker.

Det har for nogle gjort søgningen til en længere proces, som det altså ikke har været til at komme uden om, idet det er landmændenes eget ansvar at opdage rørene og vedligeholde dem.

Men nu har landinspektørfirmaet LE34 udviklet en løsning, der gør det lettere for landmændene selv at holde trit med deres drænrør. Firmaet er vant til at bruge droner til at kortlægge drænrørenes placering, men har indtil videre kun tilbudt et øjebliksbillede. Nu kan landmændene slippe for at sende løbende bud efter landinspektørerne og i stedet bogføre deres egne digitale drænkort via en app-løsning.

- Vi kender alle det med, at man har nogle halvdårlige kortbilag, som man slæber med ud i marken, hvor man retter dem, og så hober de sig ellers op i vindueskarmen. At kunne ajourføre direkte i marken gør det lettere for landmændene, mener leder af LE34's afdeling i Odense Kristian Loftlund.