Desto længere tid vi har været på arbejdsmarkedet, og desto bedre vi bliver til at løse vores opgaver, jo mere værdi har vi som ansat for virksomheder.

Men hvis vores færdigheder og viden ikke bliver ajourført/holdt ved lige, så falder vores værdi for virksomheden. Vores værdi kan måske falde for hele branchen.

Som ansat sælger vi vores færdigheder og viden til virksomheden. Som virksomhed er det vores ansvar at egenkapitalen, såvel bygninger/maskiner som den menneskelige kapital konstant vedligeholdes.

Vi lader ikke vores bygninger forfalde, da det er langt dyrere at bygge nye. Således er det også med medarbejdere - det tager ressourcer at opbygge den viden og kompetence, som er nødvendig.

Vi ser også et arbejdsmarked, hvor kravene til hver enkelt medarbejder øges. Medarbejderne skal kunne mere og være mere forandringsparate end tidligere.

Virksomhedernes vigtigste ressource er medarbejderne, og flere og flere virksomheder sætter efter- og videreuddannelse på deres dagsorden. Dette er positivt, og det vil vi som VUC-sektor meget gerne understøtte.

Analyser viser, at 5,5 procent i 2017 forlod folkeskolen uden afgangsbevis. Det tal var 3,6 procent i 2007. Dette er også grunden til, at behovet for løbende efteruddannelse af arbejdsmarkedet er konstant påkrævet.

Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er det mest givende, at vi som individer bidrager og mærker, at vi har en værdi for vores omverden. På den måde vil samfundet få mest overskud til dem, som virkeligt har behov, når så mange som mulig bidrager til samfundet ved at være på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet har derfor behov for en løbende opkvalificering, og det gælder både de basale færdigheder så som læse-, skrive- og regnefærdigheder, men også de mere specifikke som opnås på AMU-kurser, erhvervsuddannelser, ligesom efteruddannelse på diplom, bachelor og kandidat/master niveau er påkrævet.

Mange virksomheder står over for nødvendige forandringer, og det betyder, at virksomheden skal ansætte nye, og andre skal afskediges. Det betyder, at gode medarbejdere med mange år på arbejdsmarkedet skal omskoles eller opkvalificeres for at kunne blive på arbejdsmarkedet.

Heldigvis står vi i en samfundssituation, hvor ledigheden er lav, og flere er i beskæftigelse. Flere brancher mangler arbejdskraft, hvorfor der er behov for brancheskift, men også at de ledige skal søge i retning mod brancher med mangel på arbejdskraft.

Et brancheskifte kan være hårdt, men det åbner også for nye muligheder. Når vi foretager et brancheskifte, er det nødvendigvis ikke kun nye faglige begreber og teknikker, vi skal lære.

Der er måske også behov for en opdatering af de basale færdigheder/kompetencer. Her tænkes specielt på færdigheder som læse-, skrive- og regnefærdighederne, som er grundlaget for et brancheskifte.

Hvordan finder man som ledig ud af, hvilke færdigheder man skal bestride til de forskellige jobs?

Til dette har VUC-sektoren udviklet et dialogværktøj, som viser vejen via blandt andet uddannelse, praktikforløb, erhvervserfaring, hvordan man kan nå sine nye jobønsker. Med dette digitale dialogværktøj og den efterfølgende dialog/samtale, som den ledige vil have med a-kassen og/eller jobcentret, vil de i fællesskab kunne finde én vej til det nye job.

VUC-sektoren tror på, at vejen til varig beskæftigelse går via opkvalificering af medarbejdere og dermed øget egenkapital for den enkelte og ikke mindst for virksomheden.