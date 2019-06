VM i vækst: Stolt fynsk robotvinder slået på stregen i Monaco

Mobile Industrial Robots blev ikke den første danske vinder af det globale verdensmesterskab i entreprenørskab og innovation i EY-konkurrencen, men det er nogle stolte fynske robotmagere, der rejser hjem fra Monaco.

Selv om de både har præsteret vækst på 4000 procent over fem år, har disrupted en hel branche og introduceret robotteknologien ind i konkurrencen, så blev det ikke til dansk og fynsk sejr ved årets globale EY-verdensmesterskab i entreprenørskab og innovation i Monaco. Efter tre dages intens og festlig optakt med presseinterviews, forberedelser og ikke mindst en 20 minutter lang "eksamen" foran et dommerpanel måtte fynske Mobile Industrial Robots lørdag aften se amerikanske Brad Keywell løbe med prisen EY World Entrepreneur of The Year med sin virksomhed Uptake Technologies i den fashionable og berømte koncertsal Salle des Etoiles på rivieraen i Monaco. Efter torsdagens eksamen-seance foran dommerne havde stifter Niels Jul Jacobsen og adm. direktør Thomas Visti vurderet vinderchancen til mellem fem og 10 procent, da det gik rigtig godt, men det blev altså til amerikansk sejr i Monte Carlo-bydelen. - Selvfølgelig er vi lidt skuffede, for vi troede på, at vi kunne vinde, men vi er altså også i selskab med nogle kæmpe virksomheder. De 47 virksomheder, der er med, har tilsammen 173.000 ansatte og vinderens virksomhed, som i øvrigt er hans 7. af slagsen, er vurderet til 2 milliarder dollars. Så vi fylder jo ikke meget i det store billede, så vi er megastolte over det, vi har præsteret og af vores deltagelse hernede, siger Thomas Visti. Sammen med Niels Jul Jacobsen var han på scenen til lørdagens gallafest, hvor de som dansk vinder fik en stor pokal med deres navne indgraveret. Historien om MIR blev fortalt på storskærm, samtidigt med at publikum i salen hørte om Jacobsens begejstring for Starwars (oprindeligt var det robotten R2D2, der inspirerede ham til at tænke på at udvikle en MIR-robot) og hørte, hvor Thomas Visti har fået en del af sin dedikation fra. - Der fik jeg en klump i halsen, for de viste på storskærm et interview med mig, hvor jeg fortæller om min far og hvor stor en rolle, han har haft for den person, jeg er i dag, det var meget rørerende for mig personlig, siger Thomas Visti.

Gallafesten blev lørdag aften holdt i den legendariske konference- og koncerthal Salle Des Etoiles i Monacos Monte Carlo-bydel. Den danske (fynske) delegation er ved at sætte sig til bords her på billedet. Det blev dog til en amerikansk sejr i konkurrencen. Foto: Henrik Anker

Slået af serie-entreprenør fra USA Mobile Industrial Robots vandt i november den nationale EY-konkurrence og repræsenterede derfor Danmark ved den 32. udgave af EY-konkurrencen, som i 19 år har været afholdt i Monaco. Der har aldrig været en dansk eller nordisk vinder i konkurrencen, hvor der i år var 47 landevindere med. Fyn var sidste gang repræsenteret af Micro Matic for to år siden, men denne gang var det altså den voksende fynske robotklynge, som var til stede i form af MIR. Netop historien om klyngen i Odense, kollaborative robotter, arven efter Lindøværftet og den transformation, der er skabt på Fyn og i øens største by, hvor der ikke længere "går Odense" i den, skulle højne chancerne for en dansk sejr. Men det blev altså kun lige ved og næsten, men den fynske direktør for EY-konkurrencen i Danmark, Søren Smedegaard Hvid, senior partner i EY, glæder sig over en god oplevelse med MIR i Monaco. - Den amerikanske vinder er en super-entreprenør, som mange gange har skabt succes-historier. Det må man have respekt for. Jeg er så stolt af MIR og den måde, de har de været en del af konkurrencen. Det har gjort stort indtryk på mig, siger Søren Smedegaard Hvid.

Fra venstre er EY-senior partner og direktør for den danske del af entreprenør-konkurrencen, Søren Smedegaard Hvid, Thomas Visti (med solbriller), Torben Frigaard Rasmussen, aktiv fynsk investor og tidligere formand for MIR, og Henrik Anker, direktør i Gibotech og formand for Odense Robotics, på vej til black-tie gallafesten i Monaco lørdag aften. Privatfoto

Historien om de fynske robotter Sammen med Visti og Jacobsen og den øvrige ledelse i Mobile Industrial Robots var Smedegaard Hvid i Monaco med et hold af danske EY-repræsentanter. Den danske delegation har også haft opbakning fra den tidligere formand og medinvestor i MIR Torben Frigaard Rasmussen og formanden for Odense Robotics, Henrik Anker. - Det er virkelig fedt, at Odense og den fynske robotklynge er med hernede i form af MIR. Man får masser af energi af at være her, og det giver bare en lyst til at gå hjem og gøre det endnu bedre og arbejde endnu hårdere, når man også ser, hvor mange fantastiske virksomheder, der er med hernede, siger Henrik Anker, der selv var med i den regionale EY-konkurrence med sin virksomhed Gibotech. Han måtte dog se sig slået af Mobile Industrial Robots, men var ikke i tvivl om, at han ville til Monaco for at heppe på kollegaerne Visti og Jacobsen fra klyngen. Det samme ville Torben Frigaard Rasmussen, som selv var med på holdet som både investor og formand for bestyrelsen i MIR, da amerikanske Teradyne kom til byen og efter forhandlinger med især formand Frigaard lagde enorme 1,7 milliarder kroner for virksomheden. Den historie og fortællingen om resten af klyngen bliver nu fortalt på den helt store scene, efter at MIR har været med i Monaco uanset resultatet, understreger Torben Frigaard. - For Odense er det fantastisk, at vi har MIR med i det her selskab, og Odense kan få løftet historien om robotklyngen endnu mere ud ved at være repræsenteret her, og så er det bare fantastisk inspirerende at være her, siger han.

Et ur til vinderen Faktisk var det stort set et stort fynsk hold med MIR-holdet og EY-deltagerne, plus en enkelt fynsk journalist, og det er en meget glad Thomas Visti, der søndag rejser retur til Tietgenbyen og de ansatte. - Vi er blevet mindet om, hvor stort det er, det vi har gang i på Fyn, og mig og Niels er også blevet skærpet i, hvor stor en rolle, vi har spillet og kan spille i klyngen, det er noget af det, vi kan tage med hjem, og så er vi altså bare virkelig stolte, siger Thomas Visti. Han anerkender den amerikanske vinders evner udi entreprenør-skab, men til gengæld kan Brad Keywell godt lære noget om at overholde aftaler og komme til tiden, siger Visti med slet skjult humor. - Da vi skulle på scenen med ham i operaen (tidligere på ugen, hvor alle deltagerne blev præsenteret), var han femten minutter forsinket, og da mig og Niels senere havde en aftale med ham, dukkede han jo aldrig op!, siger han med et tørt grin. Så hvis der skal falde en hilsen af til vinderen fra den fynske delegation, så ved Visti godt, hvad Keywell får. - Så skal han klart have et ur, for det mangler han virkelig, griner han.