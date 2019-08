Uvildige om Thorborg-bank: Kendt vin på kendte flasker

Niels Thorborg kan komme til at tjene gode penge på sin nye bank, hvis koncept ikke er skelsættende, lyder det fra direktøren for Uvildige.dk

Han kalder Facit Bank ny, men ikke banebrydende i sit koncept. Det er snarere kendt vin på kendte flasker.

- Man kan sammenligne den nye bank med Basis Bank eller Norwegian, som også er online banker. Der er også Santander, som er en kæmpe stor spansk bank, der især er kendt for at finansiere bilhandler. Omkostningerne er den helt store forskel på de traditionelle banker og det, som Niels Thorborg laver. De traditionelle banker har medarbejdere og filialer og edb-centraler, der koster. Det her bliver en netbank, som kan holde et helt andet omkostningsniveau og dermed blive en rentabel forretning, siger Hans Peter Christensen.

Direktøren for Uvildige.dk mener, at Thorborgs initiativ viser, at der stadig er gode penge at hente i bankverdenen og bemærker, at Niels Thorborg i forvejen er bekendt med udlån.

- Der er masser af synergi med resten af hans forretning, og Thorborg har erfaring med at låne ud til meget høje procenter via L'Easy. Han har kunder, der i forvejen er i systemet og formentlig gerne vil låne til f.eks otte procent i rente. Jeg tror ikke, han bliver væsentligt anderledes end Norwegian eller Basis Bank, men jeg tror, der er et marked for det, og hvis du kan låne penge ud til otte procent i rente og give en halv til en helt procent i indlån, så kan det blive en god forretning - også selv om der er lidt tab på nogle kunder, vurderer Uvildige-direktøren.