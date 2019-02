Usikre markeder får Danfoss til at fyre 70 i Danmark

Danfoss skiller sig af med 300 ansatte på verdensplan. 70 ansatte står til at miste jobbet i Danmark.

Danfoss, der især er kendt for at fremstille termostater, fyrer 70 ansatte i Danmark.

Det sker som led i en fyringsrunde, hvor 300 ansatte på verdensplan mister jobbet. Det oplyser Danfoss' pressechef, Mikkel Thrane.

I Danmark er fyringerne primært i Nordborg, Vejle, Kolding, Hasselager og Silkeborg.

Danfoss fortæller, at virksomhedens kunder holder igen med at købe på flere markeder rundt i verden.

Det hænger blandt andet sammen med handelskrigen mellem Kina og USA, der strides omkring handel og derfor har lagt importtold på en stor del af de varer, de to lande køber hos hinanden.

- De seneste måneder har vi set større usikkerhed på flere af vores markeder. Det begynder at forplante sig som udskydelse af projekter og en afdæmpning i efterspørgslen, siger Mikkel Thrane i en skriftlig kommentar.

- Derfor tilpasser vi vores kapacitet i de områder af forretningen, hvor det er nødvendigt, så vi matcher det forventede aktivitetsniveau, siger han.

Han oplyser, at Danfoss trods fyringerne er 1000 flere ansatte end for et år siden. Der er 150 flere ansatte i Danmark.

Danfoss havde ved udgangen af september 27.753 ansatte i hele verden. De 5300 var i Danmark.

Danfoss har 72 fabrikker i 20 lande. Virksomheden sælger sine produkter i mere end 100 lande.

Danfoss' seneste regnskab viste et overskud på 2,8 milliarder kroner i årets første ni måneder. Det var en fremgang på 15 procent i forhold til året før.

Salget var i samme periode steget fem procent til 34 milliarder kroner.

Danfoss blev grundlagt i 1933. Ud over termostaterne er virksomheden specialiseret i en lang række andre produkter, der for eksempel hjælper med at holde på varme eller kulde i byggeri.

Danfoss er ejet af familien til stifteren, Mads Clausen, gennem en familiefond. Virksomheden har hovedsæde i Nordborg på Als.