Usikkerhed om handelskrig giver USA-aktier hård lussing

De amerikanske aktier falder markant tirsdag. Flere analytikere peger på, at der er opstået usikkerhed om, hvad USA og Kina er blevet enige om i forhold til den verserende handelskonflikt på det seneste G20-topmøde.

Over middag amerikansk tid er det toneangivende S&P 500-indeks faldet med mere end 3,0 procent. Det samme gælder Dow Jones-indekset, mens Nasdaq er i minus med mere end 3,5 procent.

- Markedet har af en eller anden grund troet, at der var sket fremskridt ved G20-mødet, men det bliver nu mere grumset.

- Markedet føler, at der er blevet løjet over for det, siger Michael Antonelli, der er direktør i Robert W. Baird & co., til Bloomberg New

USA og Kina har længe været i en handelskonflikt med hinanden, hvor der er indført toldbarrierer på varer for flere hundrede milliarder dollar.

På det seneste G20-topmøde annoncerede USA's præsident, Donald Trump, at han havde indgået en aftale med Kina, der bød på en pause i konflikten.

Det sendte mandag aktierne markant op.

Men Kinas og USA's referater fra møderne var ikke ens, og der er opstået tvivl om, hvad de to lande blev enige om på topmødet.

- Den reelle mængde af konkret fremskridt på dette møde ser ud til at have været meget begrænset, skriver investeringsbankens Goldman Sachs i en kommentar tirsdag ifølge AP.

Investeringsstrateg ved Baird Willie Delwiche siger til samme medie:

- Opfattelsen er, at der er mindre og mindre enighed mellem de to parter om, hvad der egentlig skete på mødet.

- Mandagens stigninger skete på forventningen om, at noget var sket.