Unge vil ikke undvære telefon og internet

Mathilde Båring Rasmussen, 17 år, fra Tommerup - går i 1. g på Tietgen Handelsgymnasium: - Jeg har en Iphone 6, som jeg købte brugt for 4500 kroner og brugte nogle af mine konfirmationspenge til. Min telefon virker, og jeg har ikke brug for den seneste nye model, og jeg køber ikke mine ting på afdrag, men det tror jeg da, der er nogle, der bliver fristet af. Jeg købte min første telefon på afdrag. Det gik sådan set fint nok, men det tog lang tid, inden jeg havde betalt den. Jeg har det bedst med at betale det hele på én gang, og jeg har for ikke ret længe siden fået job i Bilka, hvor jeg sidder ved kassen. Det er rart at tjene sine egne penge. Hvis jeg skal pege på én ting, jeg absolut ikke vil undvære, så er det min telefon. Det er et stort pres, hvis den ikke virker - ekstra stort for mig, fordi jeg har sukkersyge, så jeg skal kunne komme i kontakt med f.eks mine forældre. Foto: Charlotte Pedersen

Tobias Rendbæk, 18 år, kommer fra Odense, går på Tietgen Handelsgymnasium: - Lige nu har jeg en Samsung-telefon, som jeg har fået af min far, fordi min Iphone 6 lige er gået i stykker. Jeg køber ikke ting på afbetaling, og jeg har arbejde i min fars virksomhed og tjener mine egne penge. I min familie snakker vi om økonomi, og jeg er rimeligt bevidst om penge og om ikke at bruge flere, end jeg har. Jeg går på handelsgymnasium og har set en hel del af udsendelserne Luksusfælden, og penge og forbrug er noget, vi snakker om. Jeg bor stadig hjemme hos mine forældre, så jeg har ikke ret mange faste udgifter og derfor har jeg heller ikke noget budget, men det tror jeg da, jeg lægger, når jeg flytter for mig selv. Det har min bror og søster gjort. Hvis jeg skal pege på noget, jeg helst ikke vil undvære, er det min telefon og min computer. Foto: Charlotte Pedersen