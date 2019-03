Unge fynboer har RKI-gæld for 96 millioner

Det går langsomt, men dog den rigtige vej med antallet af 18-30-årige, der havner i registeret over dårlige betalere. Telefoner og elektronik købt på afdrag er stadig en af de store årsager til, at ungdommen ryger i RKI.

Det viser et særtræk af statistik, som Finans Danmark har lavet for Fyens Stiftstidende.

Pengeuge 2019 foregår i år fra 11.-15. marts i 7. - 9.-klasser landet over.16.000 folkeskoleelever bliver i ugens løb undervist i økonomi.Formålet er at give eleverne finansiel forståelse og viden om digital sikkerhed.Gæsteunderviserne på skolerne kommer fra bankverdenen.Pengeugen er et samarbejde mellem Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening.Finans Danmark er interesseorganisation for bl.a.ank og realkredit i Danmark.Vil du vide mere om pengeugen, så klik ind på www.pengeuge.dk

I den kommende uge underviser bankrådgivere rundt omkring i landets folkeskoler. Det er de ældste klasser - 7.-9. - der bliver gjort bekendt med renter, budgetter, kviklån og rki. Håbet er at lære de unge om privatøkonomi og klæde dem godt på, så de en dag selv kan gebærde sig uden at ryge i en gældsfælde og måske endda i gældsregistret over dårlige betalere. Grafik: Mikkel Damsgaard Petersen

74 unge fynboer har siden 2017 forladt RKI-registeret, og i samme periode er de 18-30-årige fynboers samlede gældsbyrde faldet fra godt 101 millioner kroner til godt 96 millioner kroner . Dermed følger Fyn landstendensen, der viser et beskedent fald: knap fem procent - 47.000 - af de 18-30-årige skylder tilsammen 1,3 milliarder kroner - I 2017 var tallet 48.500 unge, der boksede med gæld for 1,33 milliarder.

Finans Danmark indleder i dag sin årlige Pengeuge, hvor folkeskolens ældste elever bliver undervist i privatøkonomi, og i den forbindelse udgiver Finans Danmark sin årlige rapport om unge og deres gældsbyrde i RKI, hvor man skal være 18 år for at havne.

Analysevirksomheden Experian ejer RKI-registeret.Alle firmaer, som har en aftale med Experian, kan indberette til RKI. Som skyldner skal man have modtaget tre skriftlige rykkere, hvoraf den sidste tydeligt skal gøre opmærksom på, at næste skridt er RKI.Teoretisk set kan man komme i RKI med en gæld på 200 kroner, men ifølge RKI er det sjældent, beløbene er så små. Vil man slettes fra RKI, er bedste udvej, hurtigst muligt at få en snak med dem, man skylder penge, og få gælden ud af verden.RKI-registreringen bliver slettet, når gælden er betalt. Den slettes også efter fem år, men det betyder ikke, at gælden er ude af verden. Står man i RKI, er man bl.a.fskåret fra at låne til bil og bolig.

- Landstendens ses i tallene for Odense, der oplever et lille fald, og set med fynske briller bider jeg mærke i, at Langelands andel af unge i RKI er faldet fra over otte procent til lige omkring syv. Det er en hel procent, og det er godt, fastslår Niels Arne Dam.

Bedst ser den fynske udvikling ud på Langeland, i Svendborg og i Odense - her er der henholdsvis 13, 35 og 81 færre dårlige betalere, mens Faaborg-Midtfyn og Middelfart må notere sig at have fået henholdsvis 25 og 37 flere dårlige unge, der slås alvorligt med regningerne.

Fristende slagtilbud

Telefoner og elektronik er stadig en heftig grund til, at mange befinder sig i RKI-registeret, og hver fjerde sag i RKI er en ubetalt regning fra en telekommunikationsvirksomhed. I antal er det på landsplan 31.500 anmærkninger, og det er et voldsomt fald på 10.000 fra 2017, men det stadig alt for mange, mener cheføkonomen.

Han peger på, at den nyeste telefon uden at have sparet op til den.

- Der er mange slagtilbud til de unge, og det er meget let at købe f.eks. en ny smartphone på afdrag. Mange får måske ikke tænkt længere end den ene måneds afdrag. De når ikke at kigge på, hvad omkostningerne på den lange bane er, og det er noget af det, vi gerne vil klæde dem på til. Vi er oppe mod unge, der handler impulsivt og ikke tænker over, om de har råd, og vi er oppe mod, at det er let at handle. Så det er et langt, sejt træk og en vedholdende indsats, der skal til, men den er vigtig, for det har store konsekvenser at havne i RKI, siger Niels Arne Dam.

Finans Danmark har fulgt udviklingen hos de unge i seks år og håber, at den årlige pengeuge, hvor 7.-8. og 9. klasser over hele landet bliver undervist i økonomi, udstyrer teenagere med viden og indsigt, så de ikke en dag skal slås med ubetalte regninger og en RKI-registrering, som blandt andet spærrer for muligheden for at låne til en bolig eller en bil.