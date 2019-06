Unge fynboer digitaliserer restaurantbranchen

Fem unge fynboer er godt i gang med at revolutionere restaurantbranchen med et digitalt værktøj, som påvirker alt fra vagtplanlægning til lagerstyring, kassen og hvilket bord, kunden bliver placeret ved. Quickorder havde sidste år 200 millioner transaktioner i Danmark og Norge - og fordoblede forretningen i første kvartal i år.

200 millioner betalinger gik sidste år igennem det system, som den fynske virksomhed Quickorder står bag til restauranter i Danmark og Norge. Det tal blev fordoblet allerede i første kvartal i år.

Men det er ikke kun de danske restauratører og norske restaurantgæster, som skal til at vænne sig til det fynske system, for de fem unge stiftere vil ud i hele Europa og længere ud.

- Vi vil digitalisere en af de brancher, som er vigtigst for den europæiske økonomi, men alligevel nok er den, som er dårligst til at bruge ny teknologi, siger medstifter Mads Wedderkopp.

Han har sammen med sine fire medstiftere i firmaet netop været indstillet til hovedprisen i Odin Award, hvor han måtte se robot-virksomheden Robot Nordic løbe med prisen - blandt andet fordi de modsat Quickorder skaber profit på bundlinjen. Men det er slet ikke målet hos Wedderkopp og Co.

- Vi skal ikke skabe overskud, vi skal skabe vækst, og det handler om at nå ud i hele Europa i første omgang, siger han om strategien for Quickorder, hvor de nuværende stiftere og investorer har en klar exit-strategi og plan om at sælge i løbet af 5-7 år.