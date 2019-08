Ukendt Odense-gigant har 850 ansatte: Esoft skifter hele it-afdelingen

- Jeg er lige startet i dag. Det er min første dag.

Anne Katrine Egsvang smiler bredt. Den nyuddannede civilingeniør fra SDU har første dag i et praktikforløb hos it-virksomheden Esoft Systems på Skibhusvej i Odense, som lever en stille tilværelse trods 850 ansatte i Odense, Europa og Vietnam.

Hun er flankeret af techdirektør Michael Sloth og kollegaen Niclas Laugesen fra tech-afdelingen, mens fotografen indfanger trioen i linsen. Sloth og Laugesen har henholdsvis halvandet og et års erfaring i virksomheden, der leverer fotos, video, tekst, software og står for annoncering for ejendomsmæglere i Danmark og Sverige.

Michael Sloth startede 1. januar 2018 i den store - men for mange ukendte Odense-virksomhed. Siden er stort set alle 20 ansatte i virksomhedens udviklingsafdeling skiftet ud. Målet er at udvikle nye værktøjer og optimere brugen af teknologi i virksomheden, så Esoft bl.a. skal bruge kunstig intelligens, machine learning og robotter.

- Vi skal udvikle værktøjer, så softwarerobotter ved hjælp af kunstig intelligens og data kan skrive et udkast til boligteksten, som vores tekstforfattere kan skrive videre på. Vi arbejder også med at anvende kunstig intelligens i vores billedbehandling, mulighederne her kommer til at ændre vores forretning over de kommende år - vi er på vej til at visse dele af vores produktion vil blive udført autonomt i "skyen", altså billedebehandling som sker automatisk og med det samme, siger Sloth, der står i spidsen for en større transformation hos Esoft, som beskæftiger 35 tekstforfattere og 80 fotografer.

Og altså 20 mand i den danske del af virksomhedens tech-afdeling, der globalt tæller 35 ansatte.

- Vi bruger mange ressourcer på techområdet, hvor budgettet er vokset med otte-ti millioner kroner, siden jeg kom til, siger Michael Sloth.

Alle 20 er ansat af Sloth, siden han startede.