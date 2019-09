Ujævn regn giver store forskelle i høsten på Fyn

Torben Jensen (til højre) og sønnen Marius Jensen tjekker på billedet fra 29. juli , om kornet var klar til at blive høstet. Arkivfoto: Sugi Thiru

Efter et hårdt 2018 kan de fynske landmænd se lysere på fremtiden. For langt de fleste er høsten gået rigtig godt, og enkelte har haft rekordresultater. Især svineproducenterne har fået endnu en grund til at glæde sig.

Det tørre vejr i 2018 var noget af en mavepuster til de fynske landmænd, der måtte se afgrøderne på markerne mistrives. Den fynske kornhøst faldt med næsten 30 procent, og blev den mindste i 50 år. Det har helt sikkert skabt dårlig stemning og mange steder også dårlig økonomi rundt om på øens landbrug. Så meget desto mere lettelse er der nu, da alle er færdige og høsten er i hus. - Det har været en god høst, som klart har ligget over gennemsnittet. Nogle steder har der været rekord, og det er muligt, at vi samlet sætter rekord. Muligheden er der, siger Leif Hagelskjær, der er afdelingschef i den fynske landbrugsorganisation Centrovice. Hans kollega i landbrugsorganisationen Patriotisk Selskab er lidt mere afdæmpet. - Vi har fået en god høst, som har været bedre end gennemsnittet. Men der bliver ingen rekord, for en del landmænd har været plaget af tørkeperioder i den tid, hvor kornet skulle vokse. Hvis en landmand har været så heldig, at bygerne lige er faldet på hans marker i den periode, man godt opleve en rekord, siger chefkonsulent Erik Andkær Pedersen.

Manglede regn i juni Den store variation i regnmængden har Torben Jensen på Vesterballegård ved Ejby mærket på den hårde måde. - Kornet stod rigtig godt, og det kunne godt være blevet til en rekordhøst. Men i en lang periode i juni fik vi ikke noget regn heromkring, som vi ellers plejer, og det har kostet en del af væksten. Dermed fik vi et resultat, der var lidt over middel men heller ikke mere, siger han. Hans bedste afgrøde har været spinatfrø, mens hestebønnerne havde sværest ved at klar det manglende vand. Heller ikke rødsvingel (græsfrø) var på normalt niveau. Sammen med broren Carsten har han 520 hektar, og for at nå det store areal er afgrøderne er valgt på en måde, der strækker høsten over en lang periode. 13. juli gik de i gang med græsfrøene, og i sidste uge - 27. august - blev det sidste korn kørt ind. Som det sidste kom hestebønnerne i hus i weekenden.

Her er høsten i fuld gangpå Vesterballegård sidst i juli. I wekkende blev de sidste hestbønner høstet, og nu er arbejdet med at så næste års afgrøder fuld gang. Arkivfoto: Sugi Thiru

Jyder fik våd høst Selve høsten er gået pænt, men i en periode har der været mange forstyrrende regnbyger. - Når der har været en byge om morgenen, må vi gå og vente det meste af dagen på, at kornet skal tørre igen, og håbe på, at der ikke kommer mere regn. I bedste fald kan vi komme ud om eftermiddagen og så fortsætte til klokken 23 eller hvornår duggen sætter en stopper, siger Torben Jensen. Også under høsten har regnen varieret meget fra den ene landsby til den anden, men generelt har fynboer, sjællændere og andre øboer været heldige med en god, tør periode fra midten af august. - I de nordlige dele af Jylland har regnen skabt problemer med høsten, fordi man i længere perioder ikke kunne færdes i marken, selv om regnen var stoppet. Det har vi slet ikke oplevet på Fyn, og her er alle færdige med at høste, siger Leif Hagelskjær, Centrovice. For hele landet forudser Landbrugsavisens høstprognose et samlet udbytte på 10 millioner ton korn. Det er på niveau med den hidtidige rekord, der blev sat i 2009 med 10,1 millioner ton, og som næsten blev tangeret i 2015 og 2017. Prognosen er baseret på indberetninger fra planteavlskonsulenter landet over.