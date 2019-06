Følg med i nøgletallene for ugens seneste årsregnskaber fra de lokale virksomheder. Indholdet af denne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen.

Dét betyder nøgletallene Resultat

Årets resultat er hele virksomhedens omsætning fratrukket alle udgifter i perioden. Det her man kan se, om virksomheden netto har tjent eller tabt penge i regnskabsåret.



Bruttofortjeneste

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.



Omsætning

Omsætning er det samlede beløb, som virksomheden har solgt for i løbet af året.



Egenkapital

Egenkapitalen fortæller noget om virksomhedens værdi. I store træk er det alt hvad virksomheden ejer fratrukket virksomhedens gæld.

Consors Certification ApS Firmaet Consors Certification ApS, der har adresse i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 16.292 til 28.988 kroner før skat. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 24.987 til 47.600 kroner.

Neurofysioterapien ApS Overskud er blevet til underskud i selskabet Neurofysioterapien ApS i Holstebro. Det fremgår af regnskabet for 2018, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5232 til -22.916 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 301.268 til 218.953 kroner.

BELLIS INVEST ApS Thyborøn-virksomheden BELLIS INVEST ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -31.156 til -125.752 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 206.586 til 81.104 kroner.

Skougaard ApS Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Skougaard ApS, der har adresse i Vinderup. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 443.633 til 323.661 kroner før skat. Selv om året endte med et overskud på 251.543 kroner efter skat, faldt formuen fra 445.404 til 351.947 kroner.

Søren Skougaard Invest ApS Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Søren Skougaard Invest ApS, der har adresse i Vinderup. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 328.980 til 240.881 kroner før skat. Sidste år steg formuen i Vinderup-selskabet fra 1,7 millioner til 1,9 millioner kroner.

Leif Brøgger ApS Holstebro-firmaet Leif Brøgger ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet gået op fra -9917 til -12.330 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra -46.637 til -58.967 kroner og er dermed stadig negativ.

Sun De Luxe ejendomme ApS Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Sun De Luxe ejendomme ApS, der er et selskab i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 132.283 til 45.930 kroner før skat. På trods af et overskud på 35.233 kroner efter skat, faldt egenkapitalen fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner.

SIKA A/S Overskud er blevet til underskud i Hjerm, hvor virksomheden SIKA A/S har adresse. Det fremgår af regnskabet for 2018, som firmaet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 130.124 til -160.015 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 980.199 til 852.795 kroner.

Søren Holding ApS Selskabet Søren Holding ApS, der har adresse i Lemvig, har oplevet en nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 4,3 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Sidste år steg egenkapitalen i Lemvig-firmaet fra 28,6 millioner til 29,7 millioner kroner.

Vestbjerg Invest ApS Virksomheden Vestbjerg Invest ApS i Struer fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -60.741 til -137.766 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra -445.747 til -583.513 kroner og er dermed stadig negativ.

Komplementarselskabet Velling Mærsk M2 ApS Lemvig-selskabet Komplementarselskabet Velling Mærsk M2 ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6532 til -6113 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 26.935 til 20.822 kroner.

Svåheia Vindpark ApS Lemvig-virksomheden Svåheia Vindpark ApS har oplevet en nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 14,9 millioner til 772.195 kroner før skat. Sidste år voksede egenkapitalen i Lemvig-firmaet fra 14,6 millioner til 15,3 millioner kroner.

LSkov Holding 2015 ApS Lemvig-firmaet LSkov Holding 2015 ApS har oplevet en nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 10,1 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Sidste år steg formuen i Lemvig-selskabet fra 51,3 millioner til 54,7 millioner kroner.

ASkov Holding 2015 ApS Selskabet ASkov Holding 2015 ApS i Lemvig har oplevet en nedgang i indtjeningen i det seneste år Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 10,1 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Lemvig-virksomheden fra 51,3 millioner til 54,7 millioner kroner.

KSkov Holding 2015 ApS Selskabet KSkov Holding 2015 ApS i Lemvig har oplevet en nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som virksomheden for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 10,1 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 51,3 millioner til 54,7 millioner kroner.

MLK Holding ApS Holstebro-firmaet MLK Holding ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet gået op fra -7424 til -352.345 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra -63.300 til -415.645 kroner og er dermed stadig negativ.

HKC HOLDING, HOLSTEBRO ApS Overskuddet i firmaet HKC HOLDING, HOLSTEBRO ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som virksomheden for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 218.019 til -323.405 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 1,9 millioner kroner.

JN Holding af 1. marts 2015 ApS Overskuddet er blevet større i det seneste år i Holstebro-virksomheden JN Holding af 1. marts 2015 ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 1,3 millioner til 14,1 millioner kroner før skat. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 17,5 millioner til 28,6 millioner kroner.

JN-Holding af 1. oktober 1989 ApS Overskuddet er blevet større i det seneste år i Holstebro, hvor firmaet JN-Holding af 1. oktober 1989 ApS har adresse. Det fremgår af regnskabet for 2018, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 2,3 millioner til 15,8 millioner kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Holstebro-firmaet fra 15,3 millioner til 28,1 millioner kroner.

Krabbe Ejendomme A/S Holstebro-firmaet Krabbe Ejendomme A/S har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 1786 til 18.139 kroner før skat. Formuen i Krabbe Ejendomme A/S var ligesom året før på 5,0 millioner kroner.

Shawn London ApS Overskud er blevet til underskud i Holstebro-selskabet Shawn London ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 574.951 til -191.336 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 633.357 til 467.808 kroner.

BREDGADES AUTO ApS Virksomheden BREDGADES AUTO ApS i Struer har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 142.966 til 190.448 kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Struer-selskabet fra 192.843 til 341.402 kroner.

Kasper Nybo Holding ApS Selskabet Kasper Nybo Holding ApS, der har adresse i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 107.899 til 144.820 kroner før skat. Sidste år steg egenkapitalen i Struer-selskabet fra 159.602 til 305.169 kroner.

RAMASØCH ApS Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i RAMASØCH ApS, der er et selskab i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som firmaet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -30.735 til 89.455 kroner før skat. Sidste år steg formuen i Struer-selskabet fra 11,6 millioner til 11,7 millioner kroner.

DANSKE IDÉER ApS DANSKE IDÉER ApS, der er en virksomhed i Struer, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -31.503 til -33.323 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 192.880 til 144.145 kroner.

KVIK KØKKENCENTER MIDT-VEST A/S Der blev tjent penge i det seneste år i Lemvig-firmaet KVIK KØKKENCENTER MIDT-VEST A/S. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 164.340 til 159.746 kroner efter skat. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 510.412 til 670.158 kroner.

J. P. Leisure ApS Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i firmaet J. P. Leisure ApS i Harboøre. Det fremgår af regnskabet for 2018, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -2,1 millioner til -209.158 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 6,0 millioner til 5,8 millioner kroner.

EasyMink ApS Vinderup-selskabet EasyMink ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet gået op fra -7411 til -57.312 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 19.482 til -34.627 kroner og er dermed blevet negativ.

Dee Mota ApS Overskud er blevet til underskud i selskabet Dee Mota ApS i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 444.939 til -269.808 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 835.200 til 624.803 kroner.

Back to Wood ApS Overskud er blevet til underskud i Vinderup-selskabet Back to Wood ApS. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 4955 til -1001 kroner før skat Egenkapitalen faldt fra 29.058 til 28.057 kroner.

HKC MØBLER ApS Overskud er blevet til underskud i HKC MØBLER ApS, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 192.330 til -245.213 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til 1,6 millioner kroner.

Ålykke Egebjerg Holding ApS Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ålykke Egebjerg Holding ApS, der er et selskab i Vinderup. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,4 millioner til 14,4 millioner kroner før skat. Sidste år steg egenkapitalen i Vinderup-firmaet fra 100,2 millioner til 114,6 millioner kroner.

Den Gamle Møbelfabrik ApS Vinderup-firmaet Den Gamle Møbelfabrik ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 119.492 til 216.939 kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Vinderup-virksomheden fra 141.684 til 231.249 kroner.

Egebjerg Handel ApS Forrige års overskud i Vinderup-virksomheden Egebjerg Handel ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet fra 609.919 til -5,4 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra -171.914 til -5,6 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

P.A.M. Holding ApS. Holstebro Overskuddet i P.A.M. Holding ApS. Holstebro, der er et selskab i Holstebro, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet fra 1,8 millioner til -2,8 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 48,8 millioner til 44,6 millioner kroner.

Tømrerfirmaet Struer A/S Overskud er blevet til underskud i virksomheden Tømrerfirmaet Struer A/S, der har adresse i Struer. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,8 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 5,0 millioner til 1,8 millioner kroner.

AB Farm ApS Overskud er blevet til underskud i selskabet AB Farm ApS i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 59.267 til -12.384 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 150.291 til 140.631 kroner.

L 162 Kasper O ApS Overskud er blevet til underskud i Thyborøn, hvor virksomheden L 162 Kasper O ApS har adresse. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,2 millioner til -280.451 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 5,0 millioner til 4,8 millioner kroner.

L 162 KASPER O HOLDING ApS Overskud er blevet til underskud i L 162 KASPER O HOLDING ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,2 millioner til -280.451 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 4,5 millioner til 4,3 millioner kroner.

Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen, Sevel ApS Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen, Sevel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2018, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 156.443 til 12.178 kroner før skat. På trods af et overskud på 8754 kroner efter skat, faldt formuen i virksomheden fra 669.110 til 632.864 kroner.

Kim Schmidt Holding ApS Overskuddet i Holstebro-selskabet Kim Schmidt Holding ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet fra 663.866 til -1,2 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 12,8 millioner til 11,5 millioner kroner.

M. Vanggaard Holding IVS Selskabet M. Vanggaard Holding IVS, der har adresse i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018, som firmaet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 159.413 til 361.317 kroner før skat. Sidste år steg formuen i Holstebro-selskabet fra 369.269 til 730.586 kroner.

Småskovsforeningen Danmark F.M.B.A. Det seneste år er endt med underskud i Holstebro, hvor virksomheden Småskovsforeningen Danmark F.M.B.A. har adresse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet dog faldet fra -7356 til -7016 kroner efter skat. Egenkapitalen faldt fra 10.574 til 3558 kroner.

Holstebro Boldklub Elite ApS Efter et underskud året før blev indtjeningen bedre i Holstebro Boldklub Elite ApS i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -216.078 til 518.188 kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Holstebro-virksomheden fra -651.309 til -183.121 kroner og er dermed stadig negativ.

Jakobsen Udvikling ApS Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Jakobsen Udvikling ApS i Holstebro. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 742.314 til 975.221 kroner før skat. Sidste år steg formuen i Holstebro-selskabet fra 1,2 millioner til 1,7 millioner kroner.

Jan Bendix A/S Jan Bendix A/S, der er et selskab i Struer, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet gået op fra -119.603 til -785.495 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 833.198 til 52.539 kroner.

Christian Brink Holding ApS Struer-virksomheden Christian Brink Holding ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -8552 til -7565 kroner før skat Egenkapitalen faldt fra 447.179 til 439.614 kroner.

Dobberstein Holding ApS Der blev tjent penge i det seneste år i Lemvig-selskabet Dobberstein Holding ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dog mere end halveret fra 2,9 millioner til 1,3 millioner kroner efter skat. Formuen i Lemvig-selskabet steg fra 3,1 millioner til 4,4 millioner kroner.

I og J Holding ApS Overskud er blevet til underskud i virksomheden I & J Holding ApS i Lemvig. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,3 millioner til -442.486 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 26,1 millioner til 24,6 millioner kroner.

Rønland ApS Overskuddet er blevet større i det seneste år i Harboøre-selskabet Rønland ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som firmaet for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 335.663 til 359.949 kroner før skat. Sidste år voksede egenkapitalen i Harboøre-selskabet fra 1,0 millioner til 1,3 millioner kroner.

Cheminova A/S Virksomheden Cheminova A/S i Harboøre har oplevet en nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 250,1 millioner til 136,6 millioner kroner før skat. Omsætningen er faldet fra 3,5 milliarder kroner året før til 3,2 milliarder kroner i det seneste regnskab - et fald på -6,93 procent. Egenkapitalen steg fra 2,6 milliarder til 2,7 milliarder kroner.

TONSBERG BYG HOLDING ApS TONSBERG BYG HOLDING ApS, der er et selskab i Thyborøn, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som virksomheden for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 51.215 til 351.692 kroner før skat. Sidste år steg egenkapitalen i Thyborøn-virksomheden fra 923.545 til 1,3 millioner kroner.

HAMETNER PROTEINS ApS HAMETNER PROTEINS ApS, der er et firma i Thyborøn, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -15.401 til -101.131 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 94.443 til -6688 kroner og er dermed blevet negativ.

Hametner Proteins 4 ApS Hametner Proteins 4 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -20.497 til -144.676 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 103.186 til -33.983 kroner og er dermed blevet negativ.

Hametner Proteins 3 Holding ApS Selskabet Hametner Proteins 3 Holding ApS i Thyborøn fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018, som virksomheden for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -15.401 til -102.187 kroner før skat. Der er ikke oplyst noget tal for årets egenkapital i regnskabet. Året før var beløbet 102.187 kroner.

Hametner Proteins 3 ApS Selskabet Hametner Proteins 3 ApS i Thyborøn fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -20.876 til -142.830 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 101.296 til -31.828 kroner og er dermed blevet negativ.

Hametner Proteins 2 Holding ApS Firmaet Hametner Proteins 2 Holding ApS, der har adresse i Thyborøn, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som virksomheden for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet gået op fra -15.401 til -102.212 kroner før skat. Der er ikke oplyst noget tal for årets egenkapital i regnskabet. Året før var beløbet 102.212 kroner.

Anpartsselskabet af 21. september 2018 Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Anpartsselskabet af 21. september 2018, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af det seneste regnskab for 2018, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -809.031 til 110.759 kroner før skat. På trods af et overskud på 185.559 kroner efter skat, faldt egenkapitalen fra 1,4 millioner til 263.707 kroner.

Hametner Proteins 2 ApS Thyborøn-firmaet Hametner Proteins 2 ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet gået op fra -20.876 til -144.269 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 101.321 til -33.236 kroner og er dermed blevet negativ.

HENNING MICHLENBORG FISKERI ApS Firmaet HENNING MICHLENBORG FISKERI ApS i Thyborøn fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som selskabet for kort tid siden har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -14.465 til -8971 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 40.929 til 34.402 kroner.

HENNING MICHLENBORG HOLDING ApS Thyborøn-selskabet HENNING MICHLENBORG HOLDING ApS fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -11.283 til -6527 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 40.129 til 33.602 kroner.

BJERGBY MOTORSERVICE ApS Virksomheden BJERGBY MOTORSERVICE ApS, der har adresse i Vinderup, fik underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som virksomheden for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet gået op fra -167.899 til -280.151 kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra -909.691 til -1,2 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

KBN-SH ApS Forrige års overskud i Vinderup-firmaet KBN-SH ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2018, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet fra 244.453 til -1,4 millioner kroner før skat. Egenkapitalen faldt fra 7,6 millioner til 5,6 millioner kroner.