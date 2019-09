Udvikling af teknologi: Milliardstore fonde støtter projekter

Europa skal have to nye supercomputere, som kan sætte fart på kontinentets kapacitet - men også hardware og software, træning og udvikling, som kan sikre computerkraften en stor effekt i samfundet.

Det sker under programmet EuroHPC, som nu er aktivt med fem indkaldelser til projekter. Disse støtter blandt andet udvikling af systemarkitektur, datamodeller og algoritmer; teknologier til produktionsvirksomhed, landbrug, sundhed og cybersikkerhed; og tiltag, der skal give små og mellemstore virksomheder bedre adgang til supercomputer-infrastrukturen.

European Innovation Council (EIC) åbner også for nye muligheder, såvel i år som i 2020. Dette både gennem dens Accelerator, som støtter små og mellemstore virksomheders markedsmodningsprojekter og Pathfinder, som støtter forskningsprojekter med fremtidens teknologier. Sidstnævntes fokus i 2020 handler blandt andet om sociale teknologier, digitale tvillinger til "life sciences" og intelligente metoder til miljømåling.

På tegnebrættet i Europa-Kommissionen ligger derudover en 100 euro milliarder-stærk European Future Fund, der skal bidrage til at bygge europæiske teknologi giganter, der kan rivalisere i størrelse og på markedsmagt med for eksempel amerikanske Google og Amazon eller kinesiske Alibaba og Tencent. Fonden tænkes som en offentlig-privat støttet equity model, der går et skridt videre end EIC og låneinstrumentet InvestEU. Idéen skal dog stadig diskuteres og godkendes af den kommende Europa-Kommissions ledelse samt EUs øvrige institutioner.

Kontakt det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles for at høre om de seneste muligheder for EU-støtte til innovative projekter.