Udskældt billetbørs risikerer bøder og fængselsstraffe

Billetbørsen Viagogo har ikke levet op til en række påbud om at rette op på sin forretningspraksis. Selskabet risikerer nu bøder og fængselsstraf til direktører.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Viagogo, der er en børs, hvor man kan sælge og købe billetter til sportskampe og koncerter, tabte i slutningen af sidste år en sag mod de britiske konkurrencemyndigheder.

Selskabet er blandt andet blevet påbudt at gøre forbrugerne opmærksomme på, at de billetter, de køber, ikke er lovlige at sælge videre.

Desuden skal Viagogo rette op på en praksis, hvor kunderne får besked om, at der kun er få og dyre billetter tilbage til et arrangement.

Det er kritiseret for at presse forbrugerne til hurtigt at købe en billet.

Viagogo har også solgt billetter uden sædenumre, hvilket har gjort det svært for kunderne at vide sig helt sikre på, hvad de købte.

Selskabet skulle have rettet op inden 17. januar. Det er ikke sket, og derfor overvejer myndighederne nu at tage yderligere skridt.

- Hvis Viagogo ikke med det samme ændrer sin praksis og efterlever de krav, risikerer selskabet og dets direktører at blive holdt ansvarlige i retssystemet, siger Alex Neill, direktør for forbrugerprodukter hos konkurrencemyndighederne, til The Guardian.

Viagogo har ikke stillet op til interview. Det skriver i en meddelelse, at selskabet overholder reglerne.

Der har fra mange sider været hård kritik af Viagogo - også i Folketinget i Danmark.

Men det har vist sig svært at gøre noget ved selskabet. Viagogo er grundlagt i Storbritannien, men registreret i Schweiz.

Ved sommerens VM-slutrunde i fodbold advarede Fifa om, at fodboldfans kunne blive afvist i indgangen, hvis billetterne var købt på Viagogo.