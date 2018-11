Udlændingedebat kan skræmme internationale talenter bort

Ifølge flere internationale chefer i Danmark gør hård debat om udlændingene det sværere at skaffe talenter.

Den hårde debat om udlændinge i Danmark, der har fået international opmærksomhed efter en række lovstramninger, kan stække Danmark i jagten på internationale talenter.

Det skriver Jyllands-Posten oven på interviews med flere udenlandske ledere i store, danske selskaber.

- Danskerne skyder sig selv i foden med den udlændingedebat og pegen fingre ad udlændinge, der foregår nu. Den betyder, at man skræmmer dygtige folk fra at flytte hertil, siger Sanne Suvanto-Harsaae, bestyrelsesmedlem i SAS og formand for Boconcept.

Flere andre, blandt andre Velux' topchef David Briggs, stemmer i.

- Jeg tror ikke, at det hjælper på Danmarks image eller evne til at tiltrække særligt unge mennesker, når man taler om Danmark ude i verden som et land, der forbyder niqab og tager smykker fra flygtninge ved grænsen, siger han til avisen.

Fra industriklenodiet FLSmidths topchef Thomas Schultz lyder samme melding.

Hos Dansk Industri understreger chef for DI Global Talent, Linda Wendelboe, at landets omdømme er vigtigt, når det kommer til at tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft.

- Et godt omdømme betyder noget, for udlændinge ser på hele pakken, når de overvejer at tage job i Danmark.

- Derfor har alle parter - også politikerne - et ansvar for at fortælle de mange gode historier om Danmark, som bør fylde mere internationalt end den danske udlændingedebat, siger hun.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er ikke enig i de tre, internationale topchefers syn på, hvordan Danmark bliver opfattet i udlandet.

- Der er mange holdninger til den danske udlændingedebat, og alle har ret til at ytre sig. Men kritikken bliver ikke mere rigtig af, at den bliver fremført af udenlandske erhvervsledere,

- Barriererne handler mere om et højt skattetryk, praktiske forhold og vejret, siger han til Jyllands-Posten.