Forbrugernes købelyst drev dansk modetøj til et nyt salgshøjdepunkt i 2018, hvor den samlede omsætning nåede 47 milliarder kroner. Det er en vækst på 4,1 procent i forhold til 2017.

Det viser en ny analyse fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, hvor international chef Michael Hillmose forklarer væksten med, at de danske virksomheder fortsat sælger mere tøj til udlandet.

- Særligt til de store webshops som Zalando, Boozt, Asos og Amazon. De er kæmpestore, og flere og flere forbrugere køber deres varer på nettet.

- Derfor aftager de også rigtig meget af det danske modetøj. Men også den almindelige eksport til vores nabolande stiger, siger han.

Den samlede omsætning dækker over, at der blev solgt dansk mode på det danske marked for knap 16 milliarder kroner, mens udlandet aftog varer for godt 31 milliarder kroner.

Dermed fortsætter en tendens fra de senere år, hvor eksporten er steget støt, mens det danske marked står stille. Der er dog et vist forbehold for tallet, siger Michael Hillmose.

For når en dansk forbruger for eksempel køber et dansk tøjmærke som Gestuz eller Ichi på Zalando, så tæller varerne med i tallet for dansk eksport til Tyskland, hvor Zalando hører hjemme.

- Vi sælger varen til et lager i Tyskland, hvor de så sælger varen videre til den danske forbruger. Det bliver bare en mere og mere global verden, siger Michael Hillmose.

Både Gestuz og Ichi hører hjemme hos det danske modehus DK Company, som huser i alt 21 brands.

Her siger administrerende direktør Jens Poulsen, at de store netgiganter funger som en stadig vigtigere salgskanal. Og samtidig også som en effektiv form for udstillingsvindue.

- Det viser sig, at mange af slutbrugerne starter med at se vores varer på nettet. Men så går de faktisk også ind i deres lokale butik og køber varerne, så for os at se smelter det hele sammen, siger han.

Den tyske netgigant Zalando har de seneste par år været den største netbutik i Danmark, viser opgørelser fra Foreningen for Dansk Internethandel.

Amazon er senest nummer to, mens også svenske Boozt.com og britiske Asos ligger i top 20.

De største aftagere af dansk mode i udlandet er Tyskland, Sverige, Holland, Norge og Storbritannien, viser analysen fra Dansk Mode & Textil, der repræsenterer 375 virksomheder.

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik samt et estimat for fjerde kvartal.

Tirsdag indledes modeugen Copenhagen Fashion Week, hvor designere og indkøbere og resten af modebranchen mødes i København.