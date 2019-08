Uddannelse er vidensamfundets vigtigste råstof

For en lille måneds tid siden, helt præcis natten mellem 25. og 26. juli, var adskillige tusinde unge sent oppe.

Ikke fordi der var en god film i fjernsynet, men fordi de ved midnatstid kunne se, om de var blevet optaget på en videregående uddannelse. 65.714 fik svar om, at de er optaget. Det er vistnok det næsthøjeste antal nogensinde, og tillykke med det!

Men nu er der jo mange andre uddannelser end de videregående; året rundt sidder unge spændt og venter svar på en ansøgning om en praktik- eller læreplads, som skal bringe dem nærmere det mål, de har for deres arbejdsliv.

Fremtidsudsigterne burde være gode, hvad enten man for eksempel er håndværker eller ingeniør som jeg selv, hvor virksomhederne i den grad kæmper om at tiltrække medarbejdere. Og her er vi fremme ved en vigtig pointe, efter min mening, nemlig at uddannelse jo gerne skal hænge sammen med, at der også er et job, når man står med uddannelsesbeviset i hånden.

I mine øje er uddannelse det ubetinget vigtigste råstof i et land som Danmark. Et vidensamfund har brug for viden, og det gælder vel at mærke på alle niveauer, både for den tømrer, der rammer hovedet på sømmet, og den forsker, som rammer plet med en ny innovativ ide. Når de innovative ideer skal realiseres, sker det jo ofte i et samspil mellem mange forskellige fagligheder.

Apropos samspil, så ser vi jo her på Fyn et flot eksempel på samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Konkret tænker jeg på SDU Dronecenter, hvor specialister inden for blandt andet design og konstruktion, robotteknologi og software, arbejder på at skabe droneløsninger til gavn for samfundet. En række af projekterne sker i samarbejde med eksterne partnere, blandt andet den etablerede industri, ligesom SDU Dronecenter udbyder en kandidatuddannelse som civilingeniør i robotteknologi med specialisering i droneteknologi.

Netop samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervsliv er en af mine personlige kæpheste. Det er nemlig én af hovedvejene til at skabe nye innovative produkter og løsninger, som kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne såvel inden for Danmarks grænser som internationalt. Og et plus på virksomhedernes bundlinje vil ofte resultere i nye job og indtægter. Også til den danske statskasse, som dermed kan finansiere og udvikle de uddannelser, som virksomhederne og Danmark skal leve af.

Tingene hænger jo sammen, og det holder nok aldrig op med at være sådan. Det særlige ved uddannelse er nemlig, at vi altid kan blive klogere.