Uddannelse: Ledelse som faglighed i små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er ofte skabt og båret frem af den faglærte ejer selv. Når de ejerledede virksomheder vokser ændres og øges behovet for ledelse, der bliver til et fag i sig selv. Det gør lederuddannelse til en nødvendighed.

Grundstammen i dansk erhvervsliv er de små og mellemstore virksomheder.

Størstedelen er ejet og ledet af en faglært, der er blevet selvstændig af kærlighed til sit fag, af lysten til at bestemme selv eller fordi en mulighed kom forbi. Og det er ofte gået rigtigt fint. Men mange ejere og ledere i små og mellemstore virksomheder har fået øjnene op for, at faglighed ikke altid er nok.

Selv om det er let at få et CVR-nummer og blive direktør for sig selv, sker der noget, når virksomheden skal vækste, og når der kommer ansatte til. Så er den faglærte faglighed pludselig ikke længere nok. Så bliver der behov for ledelse som fag.

Derfor er det vigtigt for de små og mellemstore virksomheder, at ejerlederne sørger for at tilegne sig viden, kompetencer og redskaber til at lede og udvikle deres virksomheder. At de hele tiden har øje for, hvordan deres virksomhed trives - på bundlinjen, likviditeten, kommunikationen og kunderne. Og på medarbejdere og kompetencer.

Er vi, hvor vi skal være? Skal vi udvikle eller afvikle? Er vi dygtige nok?

Hvor skal vi tilpasse organisationen til nye rammevilkår, teknologier og metoder? Og først og fremmest: Er jeg som ejerleder dygtig nok til at lede og udvikle virksomheden, så den er leve- og bæredygtig?

Det er centrale spørgsmål.

Derfor er det vigtigt som ejerleder at sørge for at have den ledelsesmæssige værktøjskasse fyldt godt op. Det er oftest ikke nok at have talent for ledelse.

Langt de fleste ejerledere vil have gavn af at træde uden for driften og tilegne sig ledelsesmæssige kompetencer.

For små og mellemstore virksomheder er det oplagte valg en praktisk efteruddannelse, der gennemføres i tæt sammenhæng med virksomhedens hverdag. Dels fordi ejerlederen ofte er svær at undvære i længere perioder, og dels fordi en tæt kobling mellem virksomhedens hverdag og uddannelsesforløbet giver de bedste forudsætninger for at omsætte undervisningen til praksis.

SMVdanmark står sammen med en række medlemsorganisationer bag en praktisk ejerlederuddannelse, som tager udgangspunkt i den enkelte ejerleders hverdag. Cases bringes ind på uddannelsen, og ejerlederen kan gå direkte hjem i virksomheden og implementere det lærte til gavn for virksomheden.

Vi står bag uddannelsen, fordi vi tror på værdien af efteruddannelse, der vedligeholder og udvikler ejerlederens kompetencer. Der er nemlig også i de ejerledede uddannelser behov for at se ledelse som et fag.

Og behovet herfor er ikke mindre, bare fordi virksomheden er lille eller mellemstor. Tværtimod.

Læs mere om SMVdanmarks ejerlederuddannelse på smvdanmark.dk/ejerlederuddannelsen