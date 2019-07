USA-messe succes for Inwatec: Uran-vask og storkunder

Den fynske producent af automation til vaskeribranchen, Inwatec, skabte masser af opmærksom på USA's største messe i New Orleans, hvor der både var interesse fra store vaskerikunder og et firma, der skal håndtere uran-forurenet arbejdstøj.

Hjemme på Hvidkærvej er firmaet Inwatec i fuld gang med at udbygge produktionen med en spritny hal, og den kan der hurtigt blive brug for, for den hastigt voksende robotvirksomhed tiltrækker mere og mere opmærksom på den internationale scene.

Forleden var Inwatec med, da den største internationale messe i vaskeribranchen i USA, inviterede til det såkaldte Clean Show i New Orleans, hvor fynboerne udstillede på en fælles stand med den globale vaskerigigant Jensen-Group. Vaskerigiganten købte i januar 2018 30 procent af den fynske robotvirksomhed og står i dag for den verdensomspændende distribution af Inwatecs produkter, der gør det muligt at fjerne fremmedlegemer fra vasketøj og sikre, at det bliver vasket korrekt bl.a. ved hjælp af vision-teknologi og kunstig intelligens.

I New Orleans var interessen stor, fortæller Mads Andresen, medejer og adm. direktør i Inwatec, som havde otte mand med i USA.