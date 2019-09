Tyskland står med største risiko for recession i syv år

En svag udvikling i industrien samt frygten for et brexit giver dårlige økonomiske forudsigelser i Tyskland.

Danmarks største handelspartner, Tyskland, står med den største risiko for at gå i recession i næsten syv år.

Sådan lyder analysen fra det private økonomiske analyseinstitut Macroeconomic Policy Institute (IMK).

Instituttet udgiver på månedlig basis et indeks, der forudser risikoen for en recession, der defineres som to sammenhængende kvartaler med negativ BNP-vækst.

Risikoen vurderes nu til at være 59,4 procent. I august lød vurderingen på 43 procent.

Vurderingen på 59,4 procent er den højeste siden vinteren 2012/2013.

Den tyske fremstillingsindustri, som er meget afhængig af eksport, er blevet svækket på grund af internationale handelskonflikter og usikkerhed omkring Storbritanniens udtræden af EU.

Frygten er, at recessionen i fremstillingsindustrien kan sprede sig til andre sektorer i landet.

- Håbet, at indenrigsefterspørgslen kan redde Tyskland fra en recession, svinder i stigende grad, siger Sebastian Dullien analyseinstituttet IMK.

- Udviklingen øger presset på Den Europæiske Centralbank for at løsne pengepolitikken.

Torsdag eftermiddag er alle øjne i finansverdenen rettet mod hovedkvarteret for Den Europæiske Centralbank (ECB).

Banken ventes at offentliggøre en større økonomisk hjælpepakke, der skal give mere kunstigt åndedræt til det opsving, som har kørt i Europa efter finanskrisen i slutningen af 00'erne.

Men der er væsentlige usikkerheder om denne hjælpepakke.

Imens går det alt andet end fremragende i den tyske økonomi, som i andet kvartal skrumpede med 0,1 procent i forhold til første kvartal ifølge de tyske statistikmyndigheder.

Og i tredje kvartal ventes økonomien at skrumpe med 0,3 procent ifølge The Kiel Institute for World Economy.

IMK-indekset baserer sine forudsigelser om den tyske økonomi på en svag udvikling i industrien og en svigtende jobskabelse.

Også risikoen for et brexit uden en aftale samt dårlige tider i den tyske bilsektor har spillet ind på bedømmelsen.