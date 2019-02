Tyskere presser Vestager kort før storpolitisk afgørelse

Konkurrencereglerne er ikke gode, hvis de forhindrer Europa i at konkurrere globalt, mener Merkels afløser.

Margrethe Vestager har en vis rutine i at udskrive bøder i milliardklassen til verdens sværvægtere, når de ikke lever op til EU's konkurrenceregler.

Men når den danske EU-kommissær onsdag fælder dom over en tysk-fransk togfusion, sker det under et politiske pres, der for hende er lidt usædvanligt.

Den tyske industrigigant Siemens og franske Alstom, der blandt andet producerer TGV-tog, har en ambition om at skabe et "togskinnernes Airbus". De vil, siger de, være i stand til at møde konkurrencen fra Kina.

Airbus er en stor paneuropæisk flyproducent, der sammen med Boeing dominerer markedet for fly.

Vestagers eksperter har tilsyneladende ikke ladet sig overbevise. Den planlagte toggigant vil være i strid med reglerne.

Regeringerne i Tyskland og Frankrig har taget det ilde op. De har lagt pres på kommissionen og Vestager.

Da den tyske CDU-leder Annegret Kramp-Karrenbauer onsdag aften var på besøg i Bruxelles argumenterede hun for det vigtige i, at man i EU kan skabe store virksomheder, så Kina ikke langsomt tager over.

Det blev modtaget med klap og hyldest fra tilhørerne - heraf mange tyskere - både politikere og EU-parlamentarikere.

- Vi har brug for flere som Airbus, sagde CDU-lederen med henvisning til den europæiske flyproducent.

Hun mener, at de nuværende EU-regler kan gøre os blinde "for det større strategiske billede" i fremtiden.

Appellen fra Karrenbauer, der sidste år afløste den tyske forbundskansler, Angela Merkel, som formand for CDU, er blot den seneste i en række fra fremtrædende politikere og ministre i Frankrig og Tyskland.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker forsvarede tirsdag reglerne og støttede sin danske kommissær.

- Vi tror på konkurrence, så længe den er fair for alle. Vi vil aldrig gå ind i et politisk spil, når det kommer til at sikre lige vilkår, sagde Juncker.

Han talte på et industrimøde i Bruxelles.