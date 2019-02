Tyske Lidl vil åbne over 100 nye butikker i Danmark

Over de næste år vil den tyske supermarkedskæde Lidl næste fordoble antallet af butikker i Danmark.

Den tyske supermarkedskæde Lidl har planer om de næste år at åbne 103 nye butikker i Danmark. Det fortæller Lidls direktør i Danmark Dirk Fust til FødevareWatch.

Kæden satser på at åbne 10-15 nye butikker om året, siger Fust, og det kommer i 2019 til at betyde en investering på en milliard kroner i Danmark.,

Lidl hører til i den internationale superliga på detailmarkedet. Den tyske discountkæde har over 10.000 butikker i 30 lande og har i dag 117 butikker i Danmark.

- Vi har vores største fokus på Aarhus og København, siger Dirk Fust til FødevareWatch.

- Vi har kun 5 butikker i Aarhus og 20 i København. Jeg tror, der er plads til 60-80 Lidl-butikker i hovedstadsområdet. Det er en stor udfordring, og det koster mange penge at udvikle en butik i København, så det tager tid.

Dermed lægger Lidl op til kamp med de andre discountkæder i de største danske byer, herunder Netto der har over 100 butikker i København og mere end 500 i hele landet.

Lidl kom til Danmark i 2005. Dirk Fust fortæller, at Lidl i 2016 åbnede et ejendomskontor i København, der har til formål at identificere de helt rigtige lokationer til de nye butikker.

Siden da har Lidls internationale hovedorganisation fået en dansker i spidsen i form af Jesper Højer.

- Vi har gode butikker i Jylland og på Fyn, men vi er underrepræsenteret i København, siger han til FødevareWatch.

Lidl åbnede for første gang i Tyskland i 1973, da den første butik slog dørene op i Ludwigshafen syd for Frankfurt.

Efter et par årtiers udbredelse i Tyskland blev Lidl i 1990'erne internationale og åbnede butikker overalt i Europa.

I 2017 tog den tyske kæde rejsen over Atlanterhavet og åbnede for første gang på det amerikanske marked.