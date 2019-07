Tysk energigigant opkøber odenseansk virksomhed

Virksomheden Coromatic, der har dansk hovedsæde i Odense, er netop blevet opkøbt af et stort tysk energiselskab. Virksomheden har flere store projekter på vej og kommer til at ansætte en del flere medarbejdere i de næste par år.

- Det er klart, at på længere sigt kan man ikke forudse, hvad der sker i udviklingen. Men i de næste to år, der er det i hvert fald business as usual (som det plejer red. ).

- Lige nu og her får det ikke den store betydning. Vi har en strategi - en treårsplan, vi er blevet købt på baggrund af, som bliver fulgt. E.on har en anden grøn profil og en helt anden sammenhæng med de produkter, vi leverer, end vores tidligere ejer. Og vores nye ejere ser selvfølgelig nogle synergier, og vi har en anden sammenhængskraft med dem. Deres profil passer bedre til os, siger han og tilføjer:

Virksomheden vil stadig drive virksomhed under deres eget mærke og med den nuværende ledelse, og ifølge finansdirektør i Coromatic, Frank Clausen, kommer man i Coromatic heller ikke i udgangspunktet til at mærke ejerskiftet.

Siden 2008 har virksomheden, der blev grundlagt under navnet Scanpocon tilbage i 1984, været en del af den svenskejede koncern Coromatic Group.

Opkøbet af Coromtic, der blandt andet leverer anlæg til forretningskritisk infrastruktur som nødstrøm og køleanlæg, er netop blevet godkendt af konkurrencemyndighederne i Danmark og Sverige, og dermed er ejeren nu det tyske energiselskab E.on, der er et af verdens største privatejede energiselskaber.

Store projekter på vej

I de seneste år er Coromatic vokset en hel del, og kom ud af sidste regnskabsår med et overskud på 17 millioner efter skat. Virksomheden er i de seneste 10 år desuden vokset fra 15 til 122 medarbejdere.

Ifølge Frank Clausen satser Coromatic også fremover på at kunne vokse år efter år med cirka ti procent, og det kan blive til en del flere ansættelser de næste par år.

- I vores vækststrategi bare for i år, der mangler vi stadig at få ansat et par håndfulde mennesker, primært teknikere og projektledere, fortæller han.

For nylig vandt Coromatic en stor kontrakt på Køge Sygehus på et tocifret millionbeløb. Virksomheden skal designe, levere og drive et nødstrømsanlæg til sygehuset.

- Kontrakten betyder, at vi har god grobund for at nå dette års mål, og det giver en rigtig god start på næste år.

Coromatic har desuden flere større projekter på vej og er blandt andet ved at udarbejde et tilbud på en nødstrømsløsning til det nye Odense Universitetshospital.

- I kraft af at vi er lokale, så er det klart, at vi også gerne vil byde ind på det, fastslår finansdirektør Frank Clausen.