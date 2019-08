Turde sige nej: Modige beslutninger giver bonus

Gibotech A/S er i kraftig vækst, og virksomheden er nået sin nuværende størrelse ved sige nej til nogle opgaver for at være tro mod kerneforretningen og ved at investere i de rigtige medarbejdere. - Det har været rigtig svært at sige nej, understreger direktør og medejer Henrik Anker.

ODENSE: Modet til at sige nej har skabt den succes, som Gibotech A/S er i dag. Det forklarer direktør og medejer Henrik Anker. - Vi har været helt klare på, hvad vi vil være kendt for, og hvordan vi vil arbejde i markedet. Det har krævet, at vi har været nødt til at sige nej til nogle opgaver, fortæller han. - Første gang vi skulle sige nej til en kunde, der ville placere en ordre, var det rigtig svært, men vi valgte at kigge ind i os selv og være tro mod det, som vi står for som virksomhed. Når vi får en opgave ind, vurderer vi, om det er noget, vi kan levere en 110 procents løsning på. Hvis der er for mange ubekendte, så siger vi nej, og vi går ikke ind i noget, hvor vi føler, at vi er på gyngende grund. Men det giver bonus at have is i maven, understreger Henrik Anker. - Det giver en bedre forretning at holde sig til det, man er god til, og det giver en mindre stresset forretning, og når man opnår en mindre stresset forretning, har man overskud til at kigge ind i nye opgaver og strategisk vælge de rigtige projekter. Det lyder nemt, men sådan er det, siger han.

Gibotech A/S Gibotech A/S leverer robotter og automationsløsninger. Primært til fødevareindustrien, medicofarmaindustrien og hospitalsbranchen.



Virksomheden blev grundlagt i 1984, og oprindeligt var Gibotech en handelsvirksomhed, som op gennem 1980'erne og første halvdel af 1990'erne solgte pladeopskæringsanlæg og andre maskiner til træindustrien.



I sidste halvdel af 1990'erne begyndte de første robotter at komme frem, og i 1998 solgte virksomheden sin første robot.Gibetech har haft overskud hvert år gennem en årrække. I 2017 var der overskud på godt 8 millioner kroner, og det voksede til 11,7 millioner kroner i det seneste regnskab for 2018.

Gibotech A/S har succes med at levere robotter og automation til hospitalsbranchen. Alt bliver monteret og gennemtestet på adressen i Tietgenbyen, inden det bliver sat op hos kunden. Foto: Michael Bager

Klarer det hele selv Succesen bunder i høj grad også i at være på forkant i forhold til hvilke medarbejdere, der er brug for. Og det har været noget af en opgave, for Gibotech er vokset fra 22 ansatte i 2013 til at være 107 medarbejdere ved den seneste lønudbetaling. - Vi har turdet investere i fremtiden, og vi har turdet investere i medarbejdere "up front" i stedet for at være på bagkant, forklarer Henrik Anker. Men den første og største beslutning blev taget for fem år siden, da Gibotech gik fra at være en handelsvirksomhed til at klare alle opgaver i huset. Inden da havde Gibotech en række underleverandører, men nu kan virksomheden selv klare den største del af projekterne. - Vi er stadig ikke en maskinfabrik, men vi tegner og genererer alting selv. Så alt, der går ud herfra, er designet, egenproduceret og leveret til den enkelte kunde, forklarer Henrik Anker og uddyber: - Det kan for eksempel være en rullebane. Vi tegner den med vanger, ben og alt det, der skal være. Vi får stumperne hjem, og så skruer vi tingene sammen. Så en stor forandring i virksomheden er også, at vi er gået fra to konstruktører til at have 14 i dag. Hos Gibotech fokuserer de på fødevareindustrien, medicofarmaindustrien og på hospitalsbranchen. Gibotech har særlig succes med hospitalsbranchen, hvor der bliver arbejdet med løsninger til at gøre logistik, håndtering og lageropgaver nemmere og hurtigere. Her er Gibotech godt hjulpet af at være en del af robotklyngen i Odense.

Fra at have været en rendyrket handelsvirksomhed så bliver alt tegnet og monteret hos Gibotech i dag. Det har blandt andet betydet, at antallet konstruktører er vokset fra to til 14 på seks år. Foto: Michael Bager

Skiller sig ud For det at være placeret et sted, der er verdenskendt for at udvikle robotter, er med til at løfte Gibotech, siger Henrik Anker. - Det er en stor fordel, for når folk skal bruge robotter, så kigger de mod Odense. Vi oplever tit en søgning på os, og det er kommet via den klyngedannelse, der er og den opmærksomhed, det skaber, pointerer Henrik Anker, som oplever interesse fra både nær og fjern. - Jeg er blevet ringet op af en virksomhed fra Canada, som har Googlet sig frem til Odense Robotics og ad den vej fandt frem til os. Så pludselig havde jeg én i røret fra Canada, som var interesseret i et samarbejde, og det var aldrig sket, hvis det ikke var for den stærke klyngedannelse. Og selv om Gibotech er én ud af mange virksomheder i robotklyngen, kan det godt lade sig gøre at skille sig ud. - Der er cirka 140 virksomheder, som arbejder med robotteknologi, men hvis du tager vores type virksomhed, er feltet ikke så stort, og sådan er det også for mange af de andre virksomheder i klyngen. Vi kan noget forskelligt, forklarer Henrik Anker. - Det handler også om at være eksponeret, at have nogle gode casestories derude og at være aktiv på sociale medier. Det gør, at du begynder at fylde lidt i landskabet, og så er det, at vi får henvendelser mange steder fra.

Henrik Anker er direktør hos og medejer af Gibotech. Han mener, at det gør en forskel, at ledelsen er med i driften.- Jeg tror, det giver en anden ledelse, end hvis virksomheden er ejet af en kapitalfond, eller det er en direktør, der er ansat. Medarbejderne kan godt lide, at os, der ejer virksomheden, er med og har hånden på kogepladen og kan flytte en palle, hvis det er det, der skal til, siger Henrik Anker, der i 2018 modtog prisen som årets ejerleder på Fyn. Foto: Michael Bager

Gibotech leverer blandt andet et anlæg, der kan sortere blodprøver, så de ikke skal håndteres manuelt på hospitalerne. Foto: Michael Bager

Gibotech leverer blandt andet et anlæg, der kan sortere blodprøver, så de ikke skal håndteres manuelt på hospitalerne. Foto: Michael Bager

