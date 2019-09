Trumps afgifter koster millioner i Odense-firma

- Det giver nogle bump i salget, og det koster os penge, fordi vi er nødt til at levere til de priser, vi lovede, før tolden blev sat op. Derfor regner vi ikke med, at vores overskud kan fortsætte med at stige i samme takt som i de seneste par år, siger administrerende direktør Claus Bøgelund.

Dymak lever af at udvikle forskellige produkter, der kan øge værdien af en potteplante eller en buket blomster - for eksempel pynt, indpakning, kurve, potter, spande og lignende. Varerne bliver solgt til gartnere og butikskæder i Europa og USA, og en stor del af dem bliver produceret hos underleverandører i Kina.

Både væksten og overskuddene stryger stadig frem i succesvirksomheden Dymak i det sydlige Odense, som har været i gang med en stejl fremgang i en årrække. Men festen er ved at ebbe lidt ud - i hvert fald for en tid.

Der er ansat to medarbejdere i Vietnam, den indiske organisation er udvidet og Dymak har fået sin første ansatte i Mexico. Alle skal de forsøge at finde og opdyrke nye leverandører.

- Vi prøver at flytte nogle af aktiviteterne fra Kina til Vietnam, Indien og Østeuropa. Men det tager tid, fordi der er så meget, der skal hænge sammen i en produktion. Der er simpelthen ikke kapacitet nok uden for Kina, siger Claus Bøgelund.

Firmaet, der har over 20 års erfaring i at få produceret varer i udlandet, er i fuld gang med modtræk.

-Det skal ikke være for let

Handelskrigen forventes ikke at påvirke væksten i omsætningen, som også i 2019/20 ventes at blive 15 procent. Men den vil betyde, at overskuddet stabiliserer sig på niveauet fra det seneste regnskab.

På længere sigt er Claus Bøgelund ikke så utilfreds med, at handelsforholdene er blevet værre.

- Det skal helst ikke være for let, for så kan alle jo bare gøre det samme som os. Hvis vores kunder bare kan tage telefonen og bestille nogle varer hos producenten, er der ikke brug for os. Derfor er det til vores fordel, at det hel nu bliver sværere. Man skal have organisationer i flere lande og koordinere en meget mere indviklet logistik end tidligere, det er svært for de fleste, men det er svært for andre, siger direktøren.

Dymaks overskud steg sidste år fra 10 til 16 millioner kroner før skat - det bedste nogensinde. Antallet af ansatte satte også rekord med det runde tal 100. 20 af dem arbejder i Odense, og det tal vil stige i de kommende år, da der flyttes opgaver hertil fra Kina.

Den succesrige virksomhed er stærk i Europa og er godt på vej ind i USA, hvor meget af væksten stammer fra. Men den ser længere frem og er i det seneste år begyndt at sælge sine varer til detailhandelsvirksomheder internt i Kina. Desuden forsøger den at udvide sortimentet, så den også kan levere såkaldte accessories til hus og have og ikke kun er afhængig af blomsterverdenen. Den sidste aktivitet skal efter planen udgøre 20 procent af salget om fem år.