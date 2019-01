Tror på fodbolden: Sydfynsk forretningsmand køber for millioner i Parken

Erik Skjærbæk fra Svendborg har i det seneste år købt aktier for mange millioner kroner i fodboldklubben FC Københavns ejerselskab. Aktierne kan blive mange penge værd, hvis et opkøbsforsøg bliver til virkelighed.

Svendborg-forretningsmanden Erik Skjærbæk har købt mange aktier i Parken Sport & Entertainment i de seneste måneder. I løbet af 10 måneder har han investeret 7,85 millioner kroner i virksomheden, skriver Ekstra Bladet i denne artikel.

Erik Skjærbæk var i forvejen storaktionær, og hans nye opkøb har hævet hans ejerandel fra 22,2 til 23,2 procent.

Hans langvarige indkøbstur på børsen kan vise sig at være en klog investering. 7. februar skrev InsideBusiness, at en gruppe kapitalstærke udenlandske investorer var interesserede i at overtage det danske selskab, som blandt andet ejer fodbolklubben FCK, Parken og Lalandia. Interessen har fået kursen på aktien - og dermed på Erk Skjærbæks nye indkøb - til at stige mere end 20 procent.

Erik Skjærbæk ejede oprindeligt halvdelen af Vejstrup-virksomheden Svendborg Brakes, som han solgte for 3,4 milliarder kroner i 2008. En del af pengene investerede han i Parken Sport & Entertainment. I dag har han blandt meget andet investeret i en række ejendomme i Svendborg. Han bor i Rantzausminde ned til Svendborgsund.