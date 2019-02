Trods hård sommer: Fynske gartnere tjener stadig godt

- Det er meget tilfredsstillende, at de danske gartnere trods alt har klaret sig så godt i 2018, selv om vejret gjorde det svært, siger formanden for Dansk Gartneri, Jørgen Andersen, Fraugde. Arkivfoto.

Den varme sommer gjorde det svært for de fynske gartnerier, men alligevel blev 2018 et af de bedste år for gartneriernes økonomi, viser en analyse.

De fynske drivhusgartnerier tjente godt i 2018. Økonomien blev lidt dårligere end rekordåret 2017, men tallene blev de næstbedste i de seneste 34 år. Det viser den årlige analyse af gartneriernes økonomi, som statsautoriseret revisor Palle Knudsen, PK Revision, har gennemført siden 1984. Konklusionen bliver offentliggjort på Dansk Gartneris generalforsamling på Hotel Nyborg Strand torsdag eftermiddag. Tallene imponerer formanden for Dansk Gartneri, Jørgen Andersen, Fraugde. - Det har været et svært år, så det er rigtig godt klaret af gartnerne, at de har kunnet nøjes med en mindre nedgang i forhold til rekordresultatet i 2017, siger han.

- Det er meget tilfredsstillende, at de danske gartnere trods alt har klaret sig så godt i 2018, selv om vejret gjorde det svært, siger formanden for Dansk Gartneri, Jørgen Andersen, Fraugde. Arkivfoto.

Vejret var svært Ifølge PK Revision fik det gennemsnitlige gartneri et overskud af den primære drift på 775.000 kroner, efter at der var fratrukket en løn til indehaveren på 352.000 kroner. Det er det næstbedste tal i 34 år, men det er også 29 procent under resultatet for 2017, hvor resultatet var 1.091.000 kroner. Vejret udfordrede gartnerne flere gange i løbet af 2018. Først var det koldt i marts og april, så sæsonen kom sent i gang, og siden betød den kraftige og langvarige varme, at afgrøderne væltede frem fra drivhusene meget hurtigere end planlagt. - Det er en udfordring, når man pludselig skal til at afsætte mange flere tomater eller potteplanter end planlagt - især når andre producenter står i samme situation. Samtidig var forbruget af potteplanter til udplantning lavere, fordi varmen også ramte aktiviteten i haverne, siger Jørgen Andersen. - Det kunne have været gået rigtig galt, men der er blevet udvist et dygtigt salgsarbejde i mange led, så det endte godt. Jeg er meget tilfreds med resultaterne i virksomhederne, siger gartnerformanden.

Stort fald i investeringer Vejrmæssigt endte sæsonen godt med en udmærket sensommer, som hjalp årets resultat op. Det samme gjorde PSO-afgiften, der endnu en gang faldt. Den var oprindelig på 24-25 øre per kilowatttime, men er nu trappet ned til 4-6 øre og forsvinder helt næste år. Det betyder bedre økonomi i drivhusene. Vejret har tilsyneladende drillet potteplantegartnerne mindst. Deres regnskabsresultater er dalet med 17 procent, mens gennemsnittet for hele branchen har været 29 procent. Værst er det gået for gruppen "Øvrige gartnerier," hvor resultatet er 80 procent under 2017-tallene. Denne kategori omfatter blandt andet grøntsager, blomsterlø og krydderurter. Regnskabsanalysen fra PK Revision viser, at der i de tre seneste år har været fine nøgletal for branchen. "De senere års flotte resultater bør øge interessen for investeringerne i fremtiden," skriver forfatterne i analysen. Men lige præcis investeringer kneb det med i 2018, hvor der ikke var nogen nybyggerier. Investeringerne faldt derfor kraftigt fra 76 til 50 millioner kroner. PK Revisions analyse bygger på regnskaber fra en stor gruppe drivhusgartnerier på Fyn - cirka en fjerdedel af det samlede drivhusareal i Danmark.