Trods enorme underskud og direktør-exit: IT-virksomhed regner med kæmpesucces

- Jeg tror på, at vi bliver en af de største softwaresucceser i Danmark nogensinde, siger stifter og direktør Heine Krog Iversen, der ejer koncernen sammen med sin mor og far, som har investeret deres gevinst fra salget af Scan i Vissenbjerg og Universal Robots i Odense.

Hjemsted: AarhusCVR-nr.: 29 21 67 11 Bestyrelse: Clas Nylandsted Andersen (formand), Henning Krog-Iversen, Anne Sondrup Iversen Direktion: Heine Baden Krog Iversen (administrerende) og Thomas Gylling Loft (økonomi) Ejere: Birgit og Henning Krog-Iversen (lidt over 60 procent), Heine Baden Krog Iversen (lidt under 40 procent). Regnskabstal 2017/18 (forrige år i parentes): Bruttogevinst: -21 millioner kroner (-16) Resultat af drift: -63 millioner kroner (-49) Resultat før skat: -64 millioner kroner (-53) Resultat efter skat: -63 millioner kroner (-62) Egenkapital: -43 millioner kroner (+19) Antal ansatte: 66 (65)

Men i stedet for at kigge på regnskabet, ser virksomhedens ledelse på helt andre, interne, tal. Og de viser, at både kunder og forhandlere strømmer til firmaets produkt Discovery Hub - ikke mindst på det vigtige amerikanske marked. Ifølge Heine Krog Iversen var væksten i det seneste regnskabsår på 193 procent, når man kigger på det vigtigste interne nøgletal.

Det store underskud kommer efter et næsten lige så slemt resultat året før. De blodrøde dræn i kassen har gjort det nødvendigt med flere penge, og de er igen kommet fra stifterens forældre, Henning og Birgit Krog-Iversen, Odense, der efter regnskabsårets udløb har lånt firmaet yderligere 45 millioner kroner samt kautioneret 40 millioner kroner for et lån i banken.

Timextender har brugt mange år på at udvikle produktet Discovery Hub, der bliver installeret på en server eller på et datacenter i den såkaldte sky.Ifølge virksomheden løser softwaren et problem, som mange virksomheder og organisationer har. Ofte har virksomheden en mængde data, der kan være fordelt i forskellige it-systemer, som er lavet forskellige virksomheder. Derfor kan det være svært at få et overblik over informationerne og få dem sammensat på den rigtige måde. Normalt kræver det en stor indsats fra en dyr konsulent at få et bestemt overblik. Og når tingene ændrer sig, skal man have det hele lavet om. Discovery Hub automatiserer en stor del af processen, ifølge virksomheden er tidsforbruget til en installation blot en tiendedel af den traditionelle fremgangsmåde.

Trecifrede vækstrater

Siden man lagde strategien om i 2015, har der ifølge direktøren været trecifrede vækstrater, som hele tiden accelererer.

Der er kommet store prestigefulde kunder i de meget vigtige finans- og sundhedsbrancher i USA, og Timextender er blevet en meget nær, global partner til Microsoft med tæt og jævnlig adgang til både udvikling og salg i gigantens hovedkvarter.

I alt har koncernen nu 75 ansatte, heraf i 66 i Danmark.

- Vi bliver monsterstor i de kommende tre-fem år, siger Heine Krog Iversen.

Regnskabsmæssigt går tingene dårligere end tidligere forudsagt, fordi Timextender er begyndt at sælge sit software som et abonnement i stedet for som en engangshandel - en almindelig udvikling i branchen. Det betyder, at nogle af indtægterne regnskabsmæssigt først kan indregnes år for år, og derfor mangler i det aktuelle regnskab.

Men hvorfor koster det så kæmpestore beløb?

- Vi er i gang med at opbygge et netværk af forhandlere. Det svarer til, at andre virksomheder bygger en fabrik. Men vores byggeudgifter er lønninger, og de står som en udgift i regnskabet hvert år, også selv om fabrikken ikke er i fuld drift, forklarer Heine Krog Iversen.

Ifølge ham tager det omkring 18 måneder fra den første kontakt til en ny forhandler, og indtil der kommer en jævn strøm af ordrer fra samme forhandler. I den periode skal Timextender bruge arbejdstimer på at bygge forhandleren op. Det er det, der koster en stor del af de 40-50 millioner kroner i lønninger.

Familien Krog Iversen er vant - og god - til at sælge virksomheder, men står det til Heine Krog Iversen, vil det ikke ske lige med det første her:

- Jeg tror på, at vi bliver en af de største softwaresucceser i Danmark nogensinde inden for en overskuelig periode, den udvikling vil jeg gerne selv stå i spidsen for, siger han.

Og det mener han bogstaveligt, for i marts satte han sig igen i direktørstolen efter en pause på fire måneder, hvor tømmerne var lagt i hånden på den erfarne it-mand Jørgen Kaufmann.

- Jeg har struktureret tingene omkring mig på en anden måde, så jeg selv kan stå for ledelsen igen, siger Heine Krog Iversen, der i øvrigt ikke vil kommentere forholdet til den kortvarige direktør.