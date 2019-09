Tre ting du ikke vidste om Torben Frigaard

3. Danmarkshistoriens største fællessøgsmål

Torben Frigaard Rasmussen står sammen med en anden forretningsmand Peter Beha Wagner i front for et af Danmarkshistoriens største søgsmål, da 1200 investorer lægger sag an mod Jyske Bank og Jyske Invest efter finanskrisen i 2008. De mange investorer - heriblandt de to forretningsmænd - opnår ved et forlig en kompensation på 800 millioner kroner for fejlagtig rådgivning om værdipapirer, som i finanskrisen mister 80 procent af værdien. Historien er beskrevet i bogen "Guld og grønne skove", som de to udgav sidste år.