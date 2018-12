- De nye ejere kommer med en masse idéer og stærke koncepter, som vi glæder os til at folde ud, sider centerlederen i SATS på Nyborgvej, Mari Thomsen.

Ændringen af navnet er den første af mange i hele kæden, hvor der bliver bygget om og efteruddannet medarbejdere samt introduceret en masse nyt i centrene med nye koncepter, tilbud og mere fleksible medlemsordninger. Der investeres for 80 millioner kroner på landsplan i hele kæden, fremgår det af en pressemeddelelse fra SATS.

Konsolideringen i fitness-branchen kan også mærkes på Fyn, hvor kæden SATS i september overtog fitness.dk's tre centre på Fyn - to i Odense og et i Svendborg. I disse uger gøres de tre centre klar til den nye ejer.

Tilbage på gammel adresse

I Odense flytter fitness.dk sit ene center fra Skibhusvej til nye lokaler i det nye Rema 1000-byggeri på den gamle Cinemaxx-grund på hjørnet af Rugårdsvej og Vestre Stationsvej, mens centret på Nyborgvej bliver liggende, men shines op med blandt andet nye maskiner.

Med indrykningen i det nye byggeri på Cinemaxx-grunden vender SATS tilbage til sin gamle adresse og oprindelige placering i byen, for netop i den gamle, nu nedrevne Cinemaxx-bygning var motionscentret SATS en af de eneste lejere - sammen med biograferne, der hurtigt lukkede.

Det gjorde SATS også, i hvert fald i den bygning, men siden har SATS udvidet i hele Norden, og i dag har SATS 110.000 medlemmer og 39 centre i Norden efter overtagelsen af fitness.dk, som blev solgt ud af Parken-koncernen i efteråret. I hele Norden har SATS Group 660.000 medlemmer og 240 centre.

SATS i Svendborg bliver liggende på Nyborgvej, men også her bygges der om for millioner og gøres klar til de mange nye tiltage i SATS-kæden. Centret er et af de største i landet med 4000 medlemmer.

