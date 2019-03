Tre nedslag i Eccos 2018-regnskab

3. Udbytte til ejerne

Ecco er privatejet af Kasprzak-familien i Sønderjylland. Koncernen Ecco Sko A/S har på to år udbetalt et samlet udbytte på 1,3 milliarder kroner til ejerne. Egenkapitalen i Ecco Sko var ved udgangen af 2018 på 5,5 milliarder kroner.