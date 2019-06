Tre bud på, hvordan virksomheder får ansatte til at tage større ansvar?

Jette Ditlev, ledelsesrådgiver, bestyrelsesmedlem og foredragsholder:

Direkte oversat betyder empowerment "at bemyndige", "at sætte i stand til" og "at give evne til". Med andre ord handler det både om at give ansvaret fra sig, men også at sørge for, at den, der får ansvaret, også er i stand til at løse opgaven og udfylde rollen.

Er det så blevet sværere end tidligere? Godt spørgsmål.

Forandring er jo ikke et nyt fænomen, selvom mange åbenbart tror det. Men hastigheden for forandringer er steget, og det er sikkert årsagen til, at mange har svært ved at følge med.

Så hvad gør en god leder? For det handler nemlig om god ledelse.

Ledere, som er opmærksom på og bevidste om egen adfærd og evner at delegere. Ledere, der evner at opbygge en åben, tillidsfuld og eksperimenterende kultur, så medarbejdere opbygger kompetencer og handlekraft.

Ledere, der tør sætte sig selv i spil - og på spil. Ikke fordi lederen er dygtig i et fagligt felt, men fordi lederen tør være et menneske!

Når forandringer sker så hastigt, er det ikke "bare at lægge en plan". Det var nok muligt for 20-30-40 år siden, og da handlede det om at sikre forståelse for, hvad er årsagen, hvad gør vi, og hvordan og hvornår gør vi hvad. Og så få det kommunikeret.

I dag er planen og svarene ikke nær så klare, men det skal den overordnede ramme til gengæld være: Hvad er meningen og det overordnede mål?

Hvad er det vi stræber efter? Hvilket problem løser vi?

Hvordan gør det en afgørende forskel? Hvilken værdi skaber vi og for hvem?

Hvad er meningen for virksomheden og for den enkelte medarbejder? Og så få det kommunikeret - og gå i dialog, udfordre og stille spørgsmål.

Og blive ved at kommunikere, stille spørgsmål og at sparre med medarbejderne i forhold til netop deres bidrag, deres opgaver og ansvar.

Så i sidste ende handler det om god og opbyggelig ledelse med tydelig rammesætning. Lederen skal være "fødselshjælper": Han eller hun skal gå ved siden af eller lidt bagved og være sparringspartner, inspirator, vejleder.

Det ville også afmontere megen modstand. For i dag har lederen nemlig ikke alle svar selv - og medarbejdere gider ikke ledere, der tror de har det.